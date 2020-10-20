نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك ساب المجاني للعملاء وغير العملاء للحصول على الخدمات المصرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك ساب يعتبر هو الحل المثالي للتواصل مع البنك فورًا سواء في حالة الرغبة للاطلاع على طريقة فتح حساب في بنك ساب أو أيضًا للتعرف على فروع بنك ساب وزيارتها، علمًا بأنه بدأ بنك ساب نشاطه المصرفي في المملكة العربية السعودية منذ حوالي 70 عامًا، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعد شريكًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي وتطوير العمل المصرفي في المملكة، ولكونه شركة تتعاون مع مجموعة اتش اس بي سي، يسعى بنك ساب أن يصبح البنك الدولي الرائد في المملكة العربية السعودية، مدعوماً بما يقدمه من حلول مصرفية رائدة يستفيد منها عملائه من الأفراد والشركات، من بينها ساب نت وأيضًا رقم بنك ساب لغير العملاء مثلما الحال في تسجيل الهاتف المصرفي بنك الجزيرة فضلاً عما يقدمه أيضًا من خدمات استشارية في قطاع الاستثمار والأسهم، بالإضافة إلى رقم بنك ساب التحصيل.

رقم بنك ساب

وقد أعلن في 16 يونيو من العام الماضي، عن اندماج بنك الأول مع بنك ساب، وهو أول اندماج يشهده القطاع المصرفي بالمملكة في الفترة الأخيرة، ويعتبر هذا الاندماج هو الأضخم والأهم حيث يجمع بنكين يحظى كل منهما بتاريخ حافل، وسجل متواصل من النجاح.

يقدم بنك ساب تجربة مصرفية رائدة من خلال شبكة الإنترنت واستخدام الهواتف الجوالة والخدمات الإلكترونية، ويهدف بنك ساب إلى أن يكون أهم بنك دولي في المملكة، مدفوعًا بإمكانياته الكبيرة في الوصول إلى شبكة عالمية هائلة، بواسطة شراكته مع اتش اس بي سي، ويبذل البنك جهود جبارة لتسهيل وتبسيط وتوفير طرق التواصل والاتصال مع العملاء، حول ما يقدمه من خدمات مصرفية ومنتجات بنكية.

وقد وفر لذلك العديد من أرقام التليفونات التي يمكن لعملاء ساب الاتصال من خلالها، وقد خصص لكل خدمة رقم هاتف أو رقمين يمكن الاستفسار والتواصل مع البنك من خلالها، إضافة إلى البريد الإلكتروني وخدمة الرسائل وغيرها من الخدمات الرقمية.

رقم بنك ساب لغير العملاء وللعملاء

يمكن لكافة العملاء الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم 8001166866، ومن خارج المملكة على الرقم 966114062870+.

ويمكن الاتصال على خدمة ساب دايركت من داخل المملكة على الرقم 920007222 ومن خارج المملكة على 966920007222+.

ويتيح بنك ساب لعملاء بريميير إذا كان العميل من داخل المملكة الاتصال على الرقم8001160099، وإذا كان من خارج المملكة العربية السعودية يمكنه الاتصال على الرقم 966114408999+

أما مركز عملاء أدفانس فقد خصص الرقم 8001248666 للعملاء من داخل المملكة، أما العملاء من خارج المملكة العربية السعودية فيمكنهم الاتصال على الرقم 966114408666+.

وخصص مركز عملاء الأعمال الرقم التالي 8001245666 عن طريق الجوال للعملاء من داخل المملكة، وخصص الرقم 966114062805+ للعملاء من خارج المملكة العربية السعودية.

رقم بنك ساب التحصيل

ويمكن كذلك الاتصال على إدارة التحصيل عن طريق الرقم 920029829، أما رقم الخدمات المصرفية الخاصة فهو 0114408777، وقد خصصت وحدة الاستشارات الائتمانية الرقم 920000124 والرقم 00966920000124