نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من منصة سلفة أسرع تمويل دون تحويل الراتب مع أقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة من أبسط وأسرع البرامج التمويلية المرخصة في المملكة، حيث يتم تقديمه للأفراد من خلال استخدام تقنية Fintech المالية المتطورة لتسعير الائتمان وبرنامج التمويل، ويتم طلب التمويل من خلال التطبيق الخاص بالمنصة أو من خلال الموقع الرسمي للمنصة، وستقوم منصة سلفة بإيداع مبلغ التمويل في حساب العميل البنكي مباشرة في خلال دقائق قليلة، ويسعى هذا المنتج التمويلي الصادر من منصة سلفة المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي في تحقيق الاستقرار المالي للعميل، ومساعدته على تلبية احتياجاته المالية سواء الشخصية و الاستثمارية .

برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة

برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة هو منتج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم تحديد هامش الربح علي أساس عدة عوامل هي السجل الائتماني للعميل ونسبة الأمان الوظيفي وتاريخ تقديم الطلب ويتم سداد الدفعات المستحقة علي الأقساط من خلال إيداع المبلغ بحساب المنصة بأحد البنوك التي تدعمها , كما تتيح منصة سلفة إمكانية تجديد التمويل بعد سداد 50% من مبلغ التمويل القائم .

مميزات قرض منصة سلفة

كما ذكرنا فإن المنتج التمويلي من منصة سلفة متوافق تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وله عديد من المميزات التي تجعله في مقدمة البرامج التمويلية المتاحة للأفراد في المملكة وهي:

يمكن للعميل الحصول على تمويل شخصي عبر المنصة يتراوح ما بين ألف ريال سعودي إلى خمسة ألاف ريال سعودي بدون تحويل الراتب.

يتم إيداع المبلغ المطلوب في حساب العميل مباشرة إذا تم قبول طلب التمويل.

تتميز منصة سلفة بالإجراءات السهلة والتعامل الإلكتروني الغير معقد.

أقساط ميسرة ومناسبة للعميل مع هامش ربح تنافسي.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة

إذا كنت ترغب في الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة فيجب عليك أن تمتلك عدة شروط تشمل التالي:

أن تكون مواطن سعودي وألا يقل عمرك عن 18 عام. يجب أن يكون لديك سجل ائتماني جيد وتعمل بإحدى جهات القطاع العام أو الخاص. ألا تقل مدة الخدمة بجهة عملك عن ستة اشهر. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بك عن 3 ألاف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة وخطوات التقديم على طلب التمويل

ويمكن طلب هذا المنتج التمويلي من منصة سلفة من خلال الموقع الرسمي للمنصة عن طريق التوجه إلى صفحة طلب التمويل وتسجيل الدخول، ثم تعبئة البيانات الشخصية ومن ضمنها المستندات الوظيفية وصورة الهوية الوطنية وبيانات الحساب البنكي، ثم تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد ورفع الطلب مباشرة، وسيتم إيداع مبلغ التمويل المطلوب في الحساب البنكي الخاص للمتقدم بالطلب في خلال دقائق قليلة إذا تمت الموافقة علي طلب التمويل.

وتتسابق البنوك المحلية في المملكة في تقديم حلول تمويلية متطورة للعملاء من المواطنين والمقيمين، على سبيل المثال قرض البنك العربي الوطني للسعوديين والوافدين، وكذلك قرض البنك الأول الشخصي ذو الشروط الميسرة ومعدلات الربح التنافسية، وكذلك تمويل بنك الجزيرة لجميع الفئات مع مميزات جديدة وبدون كفيل.