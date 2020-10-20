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عمر شويل - جدة الحصول على تمويل من منصة سلفة بطريقه سريعه طريقة الحصول على تمويل من منصة سلفة، حيث أن المنصة تهتم كثيراً بشؤون المواطنين الذين يكونوا بحاجة كبيرة للحصول على تمويلات من هذه المنصة حتى تساعدهم على مواجهة الكثير من المتاعب المالية التي تواجههم كل يوم ولن يجدها لها حلول أنسب من اللجوء إلى منصة سلفة، كما أن المنصة تمنح المواطنين فرصة الحصول على سلفة وامتيازات متنوعة أهمها أنها تقوم بتوفير نظام السلفة الفورية لكل المواطنين الذين يحتاجون إلى التمويل والدعم الفوري حتى يساعدهم في حل مشاكلهم المالية التي تعيق كل أهدافهم.
طريقة الحصول على تمويل من منصة سلفة
لكي يستطيع المواطنين الذين يحتاجون الحصول على تمويل من خلال منصة سلفة يجب أن يتقدمون لها بشكل سري للغاية، وأتاحت المنصة لكل شخص يريد أن يحصل على سلفة أن يتوجه إلى المنصة الخاصة به عن طريق كتابة البيانات التي تشير إلى أنه يحتاج لتلك التمويل ومن أهم الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التمويل التالي:
- العمل على زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة وتسجيل الدخول بها.
- ثم على المواطن البحث عن استمارة خاصة بطلب السلفة مع التأكد من إضافة بيانات الشخص المتقدم للحصول على التمويل.
- بعدها يتم البحث عن أوراق المواطن المتقدم بالطلب لمرفقات وإرسالها مع الطلب.
- كتابة سبب الحصول على السلفة.
- بعث المعلومات التي تشمل الأجر الشهري للمتقدم.
- الطلب يكون مختوم من الهيئة التي يعمل لديها المتقدم السعودي.
أهم شروط الحصول على السلفة
ذكرت الإدارة الرقمية بمن الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم والتي يتم عن طريقها الحصول على تمويل منصة سلفة دون أن يتم إجباره على تحويل الراتب الشهري الخاص به ويكون من السهل عليه بعد توفير كل هذه الشروط الحصول على تمويل سلفة ومن أهمها التالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم حوالي 28 عام.
- لا يقل الأجر الشهري له عن 3000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون لديه عمل ثابت سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- لابد من أن يكون حاصل على عمله منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر ويأتي بما يؤكد ذلك.
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