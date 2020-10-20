نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي Al Rajhi Bank خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في مصرف الراجحي ، من أشهر البنوك في السعودية يرجع تاريخ إنشائه في السعودية لعام 1957 وأول فرع تم إفتتاحه في حي الديرة في الرياض، كما أنه يعد أكبر البنوك الإسلامية ويتعامل معه ملايين المواطنين والمقيمين أيضا داخل السعودية.

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي

الدخول على موقع بنك الراجحي بالضغط على الرابط التالي: https://eservice.alrajhibank.com.sa/AOW?Lang=AR

الموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة الرمز الذي يظهر في الصورة كما هو.

ملئ البيانات الشخصية صحيحة وواضحة (الجنسية – الاسم – اسم الأب – اسم الجد – اسم العائلة).

ملئ بيانات الهوية.

معلومات الأتصال لإستكمال التسجيل في مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

ملئ معلومات الأتصال (رقم الجوال – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني).

معلومات العمل والوظيفة.

نوع الحساب.

العنوان الخارجي إن وجد.

وتقوم بتأكيد تلك المعلومات في الخطوة الأخيرة.

شروط فتح حساب في مصرف الرجحي

أن يكون سن المتقدم على فتح الحساب فوق 18 عام. مقيم داخل السعودية. كتابة كافة بيانات التسجيل بشكل صحيح ومتابعة التسجيل للنهاية.

تحديث : يوفر مصرف الراجحي لعملائه خدمات عدة تجعل الكثير من العملاء ينجذبون لتعامل معه من خلال فتح الحسابات، خاصة وأن عملية فتح حساب جديد أصبح تتم بخطوات بسيطة وسهلة.

تحديث : أنتشرت بعض الأخبار عبر المواقع والصحف السعودية صباح اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير، تشير لتحويل مصرف الراجحي مبالغ كبيرة لحساب مواطنين بالخطأ، الأمر الذي تسبب في حدوث ضجه كبيرة حتى أن خرج مسؤول من المصرف ليوضح الأمر للجميع.

تحديث : أعلنت مصرف الراجحي عن نتائج التسوية للمطالبات الزكوية وذلك مع الهيئة العامة للزكاء والدخل، والتي أوضح من خلالها أن التسوية قد نتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض مبلغ 5405270925 ريال، وذلك عن السنة المالية لعام 2017/2018، كما سيتم الإعلان عن المبلغ المستحق في القوائم المالية لاحقاً.

تحديث: يوفر بنك الراجحي لعملائه الكرام أرقام هواتف لتواصل معه، وذلك على رقم (966920003344)، كما يمكن لعملاء التميز والخاصة التواصل مع بنك الراجحي علي رقم (8001248880).

مميزات فتح حساب في مصرف الرجحي

يتم فتح الحساب على الانترنت وتحديد الفرع.

تنفيذ العمليات المستديمة بسهولة ويسر.

استخراج كشف حساب شهري.

إجراء المعاملات المصرفية من قنوات المصرف الإلكتروني بسهولة ويسر.

إصدار بطاقة صرف آلي.

سداد المدفوعات الحكومية والفواتير.

تنفيذ جميع أنواع الحوالات المالية.

السحب والإيداع النقدي من أجهزة الصرف الآلي.

يوفر مصرف الراجحي السعودي حساب التميز للعملاء الحاليين والجديد أيضاً ولكن ذلك يكون بشروط يجب توفيرها لفتح حساب التميز للعملاء، تتمثل تلك الشروط في:

يمكن للعميل الجديد الحصول على عضوية التميز وذلك على أساس الرصيد الحالي فى الحساب، فيجب أن يعادل 250 ألف ريال سعودي للرجال، وللسيدات 200 ألف ريال سعودي.

كما يجب إلا يقل حساب الشركات عن 10 مليون ريال سعودي.

الراتب الشهري للموظفين، للرجال لا يقل عن 25 ألف ريال سعودي، وللسيدات 20 ألف ريال سعودي.

إلا يقل الرصيد الحالي للأفراد عن 100 ألف ريال سعودي، و5 ملايين ريال سعودي وذلك للمؤسسات والشركات.

نبذة عن مصرف الراجحي السعودي

تم تأسيس المصرف عام 1975، وذلك على يد الأخوة صالح وعبدالله وسليمان ومحمد بن عبدالعزيز الراجحي، وهو يعد مصرف سعودي تابع لأحد شركات الصرافة الكبرى، وقد بلغ رأس مال المصرف حوالي 25 مليار ريال سعودي، كما أن المصرف يتم التعامل فيه وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الأسلامية، ويصل عدد فروع المصرف إلى 500 فرع.

مصرف الراجحي يقدم تمويل للوافدين 30 ضعف الراتب وبأقساط شهرية تصل 10 سنوات وبشكل ميسر، تلك الخدمة التي يقدمها مصرف الراجحي وذلك بشرط إلا يقل فترة العمل للمتقدم عن ستة أشهر للقطاع الخاص، بينما للقطاع العام لا يقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر، على أن لا يقل صافي الدخل الشهري للمتقدم عن 400 ريال، ويمكن التقديم الأن من على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي مع الإطلاع على الشروط والأحكام المطلوبة.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي