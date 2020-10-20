نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام قروض بنك التسليف 1442 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قروض بنك التسليف 1442 يقوم بنك التنمية الاجتماعية بمساندة العديد من المواطنين بالمملكة السعودية وبالتالي تساعدهم بالحصول قروض بنك التسليف والتي تشمل القرض الشخصي وعلى بعض القروض من خلال الإنترنت، ولكن بنك التسليف قام بتحديد بعض الشروط المحددة لامكانية الاستفادة من هذا القرض، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات الاستعلام قروض بنك التسليف والتي تشمل القرض الشخصي وقرض الأسرة وقرض الزواج.

الاستعلام قروض بنك التسليف

بنك التسليف والادخار هو بنك التنمية الاجتماعية ويكون من أكثر البنوك المعروفة بالمملكة السعودية والتي تساعد العديد من المواطنين في بدء العديد من المشاريع الهامة، ويتم سدادها بشكل شهري حيث يمكنك تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لبنك التسليف، وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول واضافة رقم الهوية وبعد ذلك نضيف كلمة المرور وبعد ذلك سوف تتمكن من إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح ثم تقوم بالضغط علي الاستعلام عن القروض وسوف تظهر إليك العديد من أنواع القروض المتنوعة تقوم بالضغط علي الذي تريده ثم تقوم بتحديد قائمة الأقساط والدفعات، وسوف تظهر كافة الأقسام المتبقية الاقساط المدفوعة بالاضافة الى امكانية الاستعلام عن أنظمة القروض المتاحة من خلال البنك بكل سهولة.

شروط قروض بنك التسليف

ينبغي عليك الاطلاع على الشروط المحددة من قبل بنك التسليف لإمكانية الحصول عليه وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون هذا الشخص مقدم الطلب عمره يتراوح من 25 إلى 55 عام وأن يكون حامل للجنسية السعودية والدخل الشهري الخاص به لا يقل عن 200 ريال سعودي ولا يزداد أيضا عن 100 ريال سعودي.

أما بالنسبة للمرتب ينبغي عليها أن يقوم بتقديم مفردات المرتب وضبط الحسابات المالية على إمكانية سداد الأقساط الخاصة بالقرض بجانب وجود كفيل سعودي الجنسية.

شروط قرض الزواج

يجب أن يكون هذا الزوج عمره لا يقل عن 18 عام وأن يكون متزوج من امرأة سعودية أو تحمل جنسية دولة خليجية، ولا يمر أكثر من عامين على عقد الزواج الخاص به وأن يكون هذا الزواج الأول أما في حالة وفاة الزوجة الأولى أو الطلاق يمكن الحصول على القرض ولكن قبل الطلاق أو عملية الزفاف.

شروط قرض الاسرة

أولا يجب ألا يزداد الدخل الخاص بها أفراد الأسرة عن 200 ريال سعودي وينبغي عليه إثبات أوراق توضح أنه يستطيع سداد الأقساط ويتم استثناء الأبناء أصحاب الوظائف والمتزوجون سواء كان من الإناث أو الذكور.

شروط قرض الترميم

الاستعلام قرض بنك التسليف، يجب أن يكون مر على بناء هذا المنزل على الأقل خمس سنوات، وأن يكون مقدم طلب الحصول على القرض مالك للعقار والا يكون قد مر على قرض ترميم المنزل أقل من ثماني سنوات.