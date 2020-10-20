نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري بدون هامش ربح للسعودي والمقيم ولمدة 12شهر من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض فوري بدون هامش ربح هو أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك سامبا للأفراد بفترات سداد تصل إلى 12 شهر ويأتي بنك سامبا ضمن مجموعة من أهم وأنجح البنوك الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك حزمة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي صممت خصيصاً لتناسب كافة إحتياجات ومتطلبات العملاء من أفراد سعوديين أو غير سعوديين وشركات ومنشآت صغيرة ومتوسطة كما يقدم البنك العديد من الإمتيازات على العروض التمويلية المختلفة التي يقدمها للعملاء بالإضافة إلى تيسير كافة إجراءات طلب التمويل لكافة العملاء من جميع الجنسيات.

خصائص التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا قرض فوري بدون هامش ربح للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل كما يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون هامش ربح وذلك بعد توافر جميع شروط الأهلية الخاصة بالتمويل وتقديم كافة المستندات والأوراق التي يحتاجها البنك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على خصائص التمويل الفوري المقدم من بنك سامبا.

تمويل شخصي متطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. الموافقة الفورية من البنك على طلب القرض. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي حتى 100 ألف ريال سعودي. يتيح البنك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الحصول على التمويل بدون هامش ربح تصل فترات سداد قيمة القرض بدون هامش ربح حتى 12 شهر. يقدم البنك تأمين تكافلي مجاني. إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20٪ من قيمة التمويل.

شروط الحصول على قرض فوري بدون هامش ربح من بنك سامبا

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن 18 سنة. الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. فترة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن شهر واحد. التمويل الفوري بدون هامش ربح المقدم من بنك سامبا متاح للمقيمين بشرط وجود مستحقات نهاية الخدمة وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً.

رابط التقديم على التمويل الشخصي بدون هامش ربح والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون هامش ربح وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من بنك سامبا وتعبئة كافة البيانات المطلوبة وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على المستندات المطلوبة لإستكمال طلب القرض الفوري بدون هامش ربح من بنك سامبا