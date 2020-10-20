بلدية العمران وبلدي الأحساء يقفان على مطالب أهالي بلدة الجبيل

الأحساء – جاسم العبود

ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها عضو المجلس البلدي الدكتورة “معصومة العبدالرضا”، زارت صباح اليوم الثلاثاء بلدة الجبيل، للاطلاع على احتياجات الأهالي من الخدمات التي تقع تحت مظلة المجلس البلدي، وقد رافقها في الزيارة من جانب بلدية العمران، رئيس البلدية المهندس أحمد الملحم وحسين النجيدي وبعض النشطاء من مجموعة الجبيل التطوعية.

وتعتبر هذه الزيارة الرابعة الميدانية لبلدة الجبيل، تم من خلالها حصر مطالب الأهالي المدرجة في موقع المجلس البلدي الإلكتروني سابقاً، وتقديم قائمة بالمعاملات المتعثرة وارقامها للمهندس “الملحم”، الذي بدوره استقبل الطلبات جميعها وأبدى استعداد بلدية العمران على تنفيذ معظمها خلال مدة شهر.

وفي ختام الزيارة قدمت لجنة مجموعة الجبيل التطوعية ممثلة في “علي العبدالرضا” و “عيسى الفردان” شكرهم لرئيس بلدية العمران المهندس “الملحم” على وقوفه على مطالبهم، كما شكروا عضو المجلس البلدي الدكتورة “العبدالرضا” على جهودها ومتابعتها لشؤون البلدة.