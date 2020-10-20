غداً الأربعاء: الإعلام بين التقليد والتجديد من التراث العمراني بهيئة الصحفيين بالأحساء

دوت الخليج – الأحساء:

تنفذ هيئة الصحفيين بالأحساء لقاءً افتراضياً بعنوان الإعلام بين التقليد والتجديد من التراث العمراني في الأحساء يقدمه الباحث في الآثار والتراث الدكتور محمد بن أحمد بوبكر الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء عبر منصة “زووم”.

ونوه عضو هيئة الصحفيين السعوديين ومدير اللقاء وليد بن محمد الشويهين بأن اللقاء سيتطرق فيه الباحث إلى عدة محاور منها أهمية التراث الإسلامي والمحافظة عليه ، وأقسام التراث ، وتاريخ العمارة الإسلامية وأنواعها وعناصرها ، ومظاهر إبداع المسلمين في فن العمارة الإسلامية ، إلى دور الإعلاميين نحو الأثار والتراث والعمارة الإسلامية ، كما سيتخلل اللقاء عرض عدد من الصور التاريخية والأفلام الوثائقية.

وسيكون التسجيل في اللقاء عبر موقع هيئة الصحفيين السعوديين على الرابط https://sju.org.sa/events