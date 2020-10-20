35 اعلامي في ( إنتاج الفديو الصحفي )بهيئة الصحفيين بالاحساء

دوت الخليج- الاحساء: ينظم بيت شباب الاحساء الاعلامي في هيئة الصحفيين السعوديين بالاحساء مساء يومي غد الاربعاء وبعد غد الخميس 21-22 اكتوبر 2020م في قاعة الجوهرة الحميان في مقر الهيئة في مدينة المبرز حلقة تطبيقية بعنوان “مقدمة في إنتاج الفيديو الصحفي” يقدمها الاعلامي مؤمن فوزي زكارنه .

ذكر ذلك رئيس اللجنة الاعلامية في الهيئة عدنان بن جمعة الغزال وأوضح انه رشح 35 شريك للاستفادة من معطيات الحلقة ويلتزم الشركاء بتقديم تقارير اعلامية مرئية في ما لا يزيد عن دقيقتين وتسلم خلال اسبوع ومحاور الحلقة تتمثل في (

مهارات صحفية للفيديو ، الأدوات المساعدة ، المكونات الأساسية ، خارطة الطريق ، الاتجاهات والمواضيع ، تطبيق ونشاط عملي).

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