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عمر شويل - جدة طريقة ارسال الواجب إلى منصة مدرستي التعليمية|رابط منصة مدرستي التعليمية بسبب ما يمر به العالم كله من أزمات انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا المستجد، ازدادت عملية بحث جوجل عن الطريقة الصحيحة التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية التي أنشأت من قبل المملكة العربية السعودية لعام 1442، حيث تعتبر من أهم المنصات التعليمية التي انتشرت مؤخراً بالمملكة العربية السعودية التي تستخدم بمهام التعلم عن بعد، ويتم القيام باستخدامها لعملية التعليم، حرصاً منها على المحافظة بسلامة الطلاب الصحية، وتتبع منصة مدرستي أحدث طرق وأساليب التعليم التكنولوجية المتطورة من أجل إتمام المهمة التعليمية، ونحن اليوم سوف نطرح لكم كيفية ارسال الواجب إلى منصة مدرستي التعليمية.

كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

بإمكان كافة الطلاب اتباع هذه الخطوات من أجل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية

يقوم ولي أمر الطالب بالدخول على الحساب الخاص به في تطبيق تمكنا لكي يتم استخراج كافة بيانات المنصة التعليمية مدرستي للطالب والطالبة، ولكن يجب على التلميذ أن يكون له حساب سابق بحساب ولي الأمر.

يتم عن طريق تطبيق توكلنا والنقر على حسابي ويتم النقر على جميع بيانات المنصة.

يقوم الطالب بتدوين البيانات بشكل صحيح وسوف يظهر له كود المرور.

ويتم التوجه بشكل مباشر عبر منصة مدرستي الرئيسية

نضغط على تسجيل الدخول ويتم الدخول لحساب مايكروسوفت.

يتم إضافة كلمة المرور والنقر على دخول، وبهذا سوف ينتقل للصفحة الرئيسية للمنصة التعليمية مدرستي.

خطوات إرسال الواجب لمنصة مدرستي

يقوم الطالب بالدخول على منصة مدرستي التعليمية.

ويختار القائمة الرئيسية التي تظهر أمامك.

يقوم الطالب باختيار المادة التي يريد إنهاء الواجب المتعلق بها.

بعد أن ينتهي الطالب من حل الواجبات الدراسية الخاصة بالمادة التعليمية يبدأ الطالب بإرسال الواجب على المنصة التعليمية.

الرابط الرسمي للدخول لمنصة مدرستي التعليمية

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بطرح هذه المنصة التعليمية الحديثة والمتطورة التي تجمع بين مهام كثيرة بمنصة واحدة بمكان واحد، حيث أن الوزارة حرصت على توفير همزة تواصل بشكل مباشر عبر شبكة الانترنت بين المعلم والطالب، إلى جانب قدرته على رفع الدروس وحل الواجبات المدرسية ويتم إرسالها عن طريق منصة مدرستي التعليمية وتحت إشراف ولي الأمر.