ما هي معايير تحديد الدعم للشخص الواحد لحساب مواطن؟

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عمر شويل - جدة معايير تحديد الدعم للشخص الواحد، قام حساب مواطن بتحديد المعايير المطلوبة لكي يتم تقديم الدعم للشخص الواحد، مع العلم أنه يقدم للشخص الرئيسي والمسئول في النهاية وهو رب الأسرة، مع تقديم ذلك الدعم مع الأخذ ببعض النقاط الهام مثل دخل الأسرة وعددها وحالتها الاجتماعية، حتى يناسب ذلك الدعم كل أسرة تريد الحصول على الدعم، ويمكن التعرف على المعايير المطلوبة للحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا http://portal.ca.gov.sa/ .

المتوسط لدعم الأسرة من خلال حساب مواطن

قام المسئول عن حساب مواطن الأستاذ سلطان القحطاني بتوضيح نسبة المستفيدين الذين حصلوا على دعم الدفعة رقم 35 حيث وصلت نسبتهم حتى الآن إلى 78%، وكذلك أوضح أن متوسط المبلغ من الدعم الذي تحصل عليه الأسرة يصل إلى 1063 ريال، حيث أن عدد أرباب الأسر حتى الآن بلغ نسبة 90% حوالي مليونين رب أسرة وأفراد الأسرة التابعين عددهم حوالي 8 مليون شخص.

ونسبة الأشخاص المستقلين الحاصلين على الاستحقاق وصلت نسبتهم إلى 299 ألف شخص فيما فوق، وبذلك تصل نسبتهم لحوالي 10% من نسبة الأشخاص المستفيدين الأساسيين.

معلومات عن الدفعة رقم 35 للدعم

قام القائمون على حساب مواطن بإيداع مبلغ 1.8 مليار ريال اليوم، وذلك لتغطية كافة الطلبات للدعم من قِبل الأسرة المستفادة منه، وكان عدد جميع المستفيدين ما يقرب من 10.4 مليون شخص منهم أرباب الأسر ومنهم أشخاص مستقلين، وذلك للدفعة رقم خمس وثلاثون من صرف الدعم، وجاء المبلغ الذي قام حساب مواطن بدفعه الآن كمبلغ كلي حوالي 82.3 مليار ريال سعودي، بما فيها من 575 مليون ريال سعودي كتعويض عن الدفعات التي سبق دفعها.