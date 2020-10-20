نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب المتقاعدين شهر أكتوبر 2020 للمدنين والعسكرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب المتقاعدين، اقترب موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر الجاري، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإيداعه في حسابات المتقاعدين يوم 25 من الشهر الميلادي وذلك وفقاً لجدول تم تحديده من قبل كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى تذكير المواطنين بالموعد قبلها ببضعة أيام حتى يتمكنوا من سحب الراتب في الموعد المقرر لذلك.

موعد صرف راتب المتقاعدين

لا شك أن انتظار الراتب من أكثر ما يؤرق المتقاعدين، حيث يرغب الجميع في سد مستلزماته اليومية من مأكل ومشرب وغيرها من المصروفات الأخرى، لذا قامت المؤسسة العامة للتقاعد بصرف إعانة غلاء المعيشة بجانب الراتب لتخفيف الأعباء التي تواجه المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد ستقوم بإيداع رواتب المتقاعدين للشهر الجاري يوم 25 كما اعتادت على ذلك.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

استطاعت المؤسسة العامة للتقاعد أن تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ومن أبرز هذه الخدمة خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد، والتي عملت على توفير الوقت والجهد الذي يبذله المتقاعد في الذهاب إلى المؤسسة للاستعلام عن الراتب، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة التعريف بالمعاش من قائمة الخدمات الظاهرة أمامك. الضغط على بدء الخدمة. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقاعد.

وفي حالة رغبة المستفيد في التأكد من إيداع الراتب، قم بزيارة قسم الاستعلامات على الموقع.