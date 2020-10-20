نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عبر منصة أبشر الإلكترونية عن الجوازات ووصول العمالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بدور فعال ونشط في مساعدة المواطنين المقيمين داخل المملكة و بضغطة زر واحدة من المنزل عبر الموقع الرسمي للوزارة أو الموقع الرسمي لمنصة أبشر وتعد منصة أبشر أحد أقدم المنصات الإلكترونية ترويجا داخل المملكة العربية السعودية وداخل الوطن العربي كافه حيث تتيح للمواطنين الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن السعودي في كثير من الأوقات وفي كثير من الأحيان وفي هذا السياق نتحدث سويا أصدقائي عن موضوع الاستعلامات الإلكترونية و الاستعلامات الإلكترونية هنا بالأخص عن مصلحة الجوازات السعودية و الاستعلام عن معلومات سجل السفر الخاص بالمواطن السعودي أو حتي المغترب المقيم داخل المملكة العربية السعودية

كيفية الاستعلام عن سجل السفر للمواطن عبر منصة أبشر ورابط المنصة

الدخول علي الموقع الرسمي للمنصة من خلال زيارة موقع أبشر النقر بضغطة زر واحده علي أيقونة لوحة المعلومات ثم في النهاية الضغط علي جواز السفر وملئ كافة البيانات التي يطلبها الموقع الرسمي للمنصة

تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين داخل المملكة

يتمكن المواطن السعودي وكذلك المغترب من تحديث بيانات ومعلومات جواز السفر لدية هو وكذلك تحديث المعلومات لدي أفراد أسرته عن طريق الدخول علي منصة الخدمات الإلكترونية أبشر

تجديد جواز السفر الخاص بالمواطن السعودي

يتمكن المواطن السعودي بكل سهولة بالدخول علي منصة أبشر وتجديد جواز السفر الخاص به وهذا يوفر علي المواطن السعودي الكثير من الوقت والمجهود وشرط إتمام الخدمة هي :