نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهرا ويصل الي 30.000 ريال سعودي وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهرا ويصل الي 30.000 ريال سعودي، حيث أن الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودي تقدم الكثير من خدمات تمويلية للمواطنين لمساعدتهم علي المعيشة، والذين يعانون من أزمات مالية والأسر الذين تزايدت عليهم المسؤليات واصبحو غير قادرين علي أعباء الحيا فيلجئون لمساعدة بعض البنوك أو الشركات لما تقدم من خدمات تمويلية لعمل مشروع خاص بهم، حيث يصل التمويل الشخصي الي 30.000 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل الي 240 شهرا من بعد الحصول عليه من خلال مصرف الراجحي، حيث يعتبر مصرف الراجحي من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية وهو ما يقدم العديد من الخدمات التمويلية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعودين.

خدمات تمويلية بالمملكة العربية السعودية

يوجد العديد من البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات تمويلية ممتازه من ضمنهم بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم تمويل شخصي يصل الي 30.000 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فهو يوفر الكثير من الخدمات التمويلية التي تناسب جميع الفئات بالمملكة سواء كان مواطن سعودي أو متقاعد أو عسكري أو مقيم داخل أراضي المملكة السعودية، وبنك السعودي الاستثماري الذي يقدم تمويل شخصي يصل الي 200.000 ألف ريال سعودي ويبدأ من 50.000 ألف ريال وبدون كفيل، فهو أيضاً من اهم البنوك بالمملكة والذي يقدم الكثير من الخدمات التمويلية المميزة، ومن ضمنهم ايضاً بنك التسليف الذي يقدم تمويل شخصي يصل الي 60.000 الف ريال سعودي الخاص بجميع السيدات ويبدأ من 18.000 ريال سعودي، وهنا يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي يصل الي 30.000 ألف ريال سعودي لمواطنيه بالمملكة وتصل فترة السداد الي 240 شهرا وهو تمويل سريع وبدون تحويل راتب، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري” عن اهم مميزات تمويل مصرف الراجحي وكيفية الحصول علي التمويل وبعض الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

كيفية الحصول علي تمويل مصرف الراجحي

يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن اهم تمويلات مصرف الراجحي الذي يقد العديد من الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير بالمملكة العربية السعودية وذلك يمكنك الآن التقديم علي تمويل شخصي بمصرف الراجحي يصل الي 30.000 ألف ريال سعودي من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي من خلال الموقع التالي: مصرف الراجحي، وبعد ذلك اتباع الخطوات الذي أمامك وسوف يتم الرد عليك بالموافقة علي التمويل أو الرفض.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي لدي مصرف الراجحي

قد يتوفر لدي مصرف الراجحي بعض من الشروط الواجب توافرها لدي كل متقدم بالمملكة العربية السعودية للحصول علي تمويل يصل الي 30.000 ألف ريال سعودي، فيجب اتباع بعض الشروط التالية وهي كالتالي:

لا يمكن الحصول علي التمويل الشخصي غير المواطنين السعودين فقط، يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي، يجب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص 6400، يمكن أخذ الدخول الأخري الثبتة في اعتبار بحد تمويلي يصل الي خمسين في المئه للدخول.

خدمة العملاء مصرف الراجحي السعودي

يوفر مصرف الراجحي السعودي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية خدمة العملاء لتلقي أي استفسار التابع للمواطنين أو أي شكوي أو اقتراحات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية من خلال الاتصال علي الرقم الخاص بالبنك الراجحي وذلك من خلال الرقم التالي: 00966114603333 للحصول علي أي استفسار أو طلب أو إرسال شكوي أو غيرها بما يرغب به المواطنين بالمملكة العربية السعودية