“التعليم” تدعو لحضور تدريب إلكتروني مساء اليوم عن “الإبداع في البيئة الافتراضية”

بلادي – الرياض :دعت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، لحضور التدريب الإلكتروني المباشر الـ18 بعنوان “الإبداع في البيئة الافتراضية باستخدام OneNote” في تمام الساعة 8 مساءً. وأوضحت أن الفئة المستهدفة بهذا التدريب عامة المعلمين والمشرفين التربويين، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية لمنصة مدرستي .

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