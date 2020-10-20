إدانة متداول خالف نظام السوق المالية بتقديم توصيات وتغريمه بأكثر من 44 ألف ريال وتبرئة ابنته

بلادي – الرياض :أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بإدانة وتغريم أحد المتداولين لمخالفته نظام السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتبرئة ابنته من التهم الموجهة إليها.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أن المتداول قدم توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية مقابل اشتراك مالي، وتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وأكدت عدم مسؤولية الابنة عن هذه المخالفات، استناداً على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدم الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تمت إدانته بها.
وقررت اللجنة تغريم المتداول بـ44.4 ألف ريال، وأتاحت لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً معه في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها.
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