بلادي – الرياض :كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الثلاثاء)، عن المهن التي تتطلّب حصول الممارس الصحي على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص آخر من وزارة الصحة.
يأتي ذلك ضمن حملة الجمعية لتعريف المريض بحقوقه داخل المستشفيات الخاصة، حيث تضمّنت تلك المهن الصحية: المعالجة بالليزر، علاج الألم وجراحة المناظير ومناظير الباطنية، زراعة الشعر وزراعة الأسنان.
كما تضمّنت مهن: الجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي، التشخيص بكل من الموجات الصوتية لغير أطباء الأشعة، وبالموجات فوق الصوتية في حالة النساء والولادة والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حماية المستهلك”: يجب حصول الممارس الصحي على ترخيص عند العمل في هذه المهن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.