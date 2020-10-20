“حماية المستهلك”: يجب حصول الممارس الصحي على ترخيص عند العمل في هذه المهن

بلادي – الرياض :كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الثلاثاء)، عن المهن التي تتطلّب حصول الممارس الصحي على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص آخر من وزارة الصحة.

يأتي ذلك ضمن حملة الجمعية لتعريف المريض بحقوقه داخل المستشفيات الخاصة، حيث تضمّنت تلك المهن الصحية: المعالجة بالليزر، علاج الألم وجراحة المناظير ومناظير الباطنية، زراعة الشعر وزراعة الأسنان.

كما تضمّنت مهن: الجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي، التشخيص بكل من الموجات الصوتية لغير أطباء الأشعة، وبالموجات فوق الصوتية في حالة النساء والولادة والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.