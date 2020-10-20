“المرور” يدعو قائدي المركبات للتأكد من الآثار الجانبية للأدوية قبل القيادة

بلادي – الرياض :دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، جميع قائدي المركبات للتأكد من الآثار الجانبية للأدوية.
وأوضحت أنه يجب التأكد قبل قيادة المركبة من تلك الآثار، وخصوصاً التي تؤدي إلى النعاس أثناء القيادة.
يُذكر أن العلاج ببعض الأدوية قد يؤدي أحيانا إلى أعراض جانبية، منها النعاس والدوخة.
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