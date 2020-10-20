الراجحي: المرأة باتت تشكل 27.5% من سوق العمل.. وهذه هي الخطط المستقبلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بلادي – الرياض :أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن المرأة باتت تشكل 27.5% من سوق العمل، وهو ما زاد عن أهداف الوزارة التي كانت تستهدف أن تكون حصة المرأة في سوق العمل 24% بحلول نهاية عام 2020.

وذكر، خلال لقائه بقناة الإخبارية، أنه تم إطلاق برنامج للتدريب والتوجيه القيادي للمرأة، وهو من مبادرات برنامج التحول الوطني، ويستهدف تأهيل 1700 امرأة سعودية لسوق العمل بنهاية 2021، وهو ما يضمن زيادة فرصها في المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص.

وأشار الراجحي إلى أن الوزارة شرعت في التوسع بتطبيق نظام حماية الأجور، كما أكد أن إطلاق مؤسسة “مُدد” سهَّل تحقيق الامتثال لنظام حماية الأجور في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنه تم العمل على تطوير النظام الإلكتروني لإنجاز التسويات العمالية، لترتفع من 25% إلى 49% خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأبان أن الوزارة وافقت على تأسيس 2800 جمعية ومؤسسة أهلية خلال هذا العام، بزيادة 26% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك خططا لتمكين 72% من مستفيدي الضمان الاجتماعي للانتقال من الاحتياج إلى الاكتفاء.