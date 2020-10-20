استقرار جوي في المملكة.. “المسند: نتوقع الدعوة لصلاة الاستسقاء الأسبوع المقبل

بلادي – الرياض :كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم عن استقرار جوي عام، قد يستمر حتى نهاية الأسبوع، متوقعاً أنه قد يُدعى إلى صلاة الاستسقاء الأسبوع المقبل.
وأضاف: “تستمر زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة ونصف يومياً، هذا والله أعلم”.
فيما بين مركز “وسم”، استمرار الأجواء الجافة والمستقرة في مختلف مناطق السعودية خلال الأيام المقبلة، ولا حالات جوية متوقعة خلال الفترات المقبلة، لافتاً إلى وجود سحب محدودة ورعدية على مرتفعات جنوب غرب المملكة فترات العصر.
وتوقع محللو بالطقس، بأن يحمل شهر نوفمبر المقبل، بشائر انفراج للاستقرار الجوي، وأن تتكون حالات مطرية على مناطق المملكة.
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