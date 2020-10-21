نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للكهرباء.. استعلم عن الفاتورة وطريقة سدادها بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للكهرباء تعد الشركة الرائدة وصاحبة الاختصاص الأصيل بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وهى عبارة عن شركة مساهمة مقرها الأساسي يتواجد في العاصمة الرياض، وتتيح الشركة السعودية للكهرباء للمواطنين أو المقيمين على أرض المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية وعلى رأس تلك الخدمات الإلكترونية هو خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث أصبحت متاحة طوال الشهر لجميع المواطنين والمقيمين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، على أن يتم استحقاقها في موعد محدد وفقاً لما نص عليه الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين اعتباراً من يوم 28 من ذات الشهر بعد أن يكون حصل الموظفين على رواتبهم التي تمكنهم من سداد فاتورة الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء:-

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء لجميع المقيمين على أرض المملكة من مقيمين ووافدين خدمة الاستعلام الكترونياً على فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات السهلة التالية:-

الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

يتم الضغط على أيقونة خدمة الفاتورة الإلكترونية.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة من رقم العداد في المكان المخصص لذلك.

قم بالضغط على إظهار الفواتير، والانتظار إلى أن يتم تحميل صفحة تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بفاتورة الكهرباء.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط:-

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء لجميع المواطنين إمكانية تقسيط قيمة مبلغ فاتورة الكهرباء وذلك في حالة تعذر العميل عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء بالكامل أو إذا كانت قيمة فاتورة الكهرباء مرتفعة ودخل المواطن لا يسمح له بسداد قيمة فاتورة الكهرباء فيمكن تقسيطها من خلال اتباع أياً من الطرق الآتية:-

سداد 50% من قيمة الفاتورة ودفع المبلغ المتبقي من قيمة فاتورة الكهرباء مع الفاتورة التالية.

القيام بتقديم طلب لتقسيط مديونية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

أو من خلال تطبيق فاتورتي.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين والذي بلغت فاتورته الشهرية نحو 5 ألاف ريال ولا يستطيع سداد قيمتها بالكامل، حيث أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن تقسيط فاتورة الكهرباء وفقاً لما تقدم.

وتعد فاتورة الكهرباء الشهرية من أكثر الأمور التي تهم المواطنين في المملكة العربية السعودية خاصة مع ارتفاع قيمة الفاتورة مع رفع قيمة تعريفة الكهرباء منذ نحو عامين، وأصبح سداد قيمتها هو الشغل الشاغل لهم خاصة من جانب الأسر البسيطة.