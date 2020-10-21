نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن موعد صلاحية الإقامة وموعد تجديدها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد صلاحية الإقامة تعد من الاستعلامات الهامة للكثير من المواطنين داخل المملكة، حيث يستعلم الكثير من المواطنين والمقيمون يومياً داخل المملكة العربية السعودية عن صلاحية الإقامة الخاصة ببطاقة الهوية التي لابد من تجديدها في موعد التجديد الخاص بها، ويأتي الاستعلام عن صلاحية الإقامة أمراً ضرورياً علي كل مقيم ومغترب من أجل التأكد من سريان صلاحية الإقامة، ويأتي الاهتمام بمعرفة مدة انتهاء الإقامة بسبب تشديد وزارة الداخلية بالمملكة علي ضرورة الاستعلام عن صلاحية الإقامة منعاً للتعرض الي أي غرامة مالية قد توقع علي صاحب الإقامة بسبب عدم التجديد، لذلك يجب البحث الدائم كل فترة زمنية عن الموعد المحدد لتجديد الإقامة قبل انتهائها، ونوضح لكم رابط معرفة موعد تجديد بطاقة الإقامة من خلال منصة أبشر.

منصة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن إقامة الوافد بالمملكة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة توفره بوابة أبشر الإلكترونية من خلال عدة خدمات إلكترونية أخري وضرورية لجميع المقيمين أو المواطنين، حيث من الممكن أن يتم الاستعلام عبر الموقع علي كل ما يخص خدمات المرور من غرامات ودفع رسوم ورخص السير، ويمكن طباعة تصاريح الحج من خلال الموقع أيضاً، وإمكانية الحصول علي تفويض لنقل مركبات، وغيرها من الخدمات التي تضمها منصة أبشر والتي بلغ عدد خدماتها أكثر من 160 خدمة إلكترونية سهلة الاستخدام للجميع، فتطبيق مثل هذه الخدمات يتم وفق تطبيق رؤية 2030 الخاصة بالإصلاح الاقتصادي داخل المملكة.

خطوات معرفة موعد تجديد إقامة الهوية للمقيمين بالمملكة إلكترونياً

الاستعلام عن موعد صلاحية الإقامة وطريقة معرفة موعد التجديد الخاص بكل بطاقة إقامة، يتم الاستعلام عنه من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالدخول علي الرابط التالي المخصص من قبل وزارة الداخلية وهو موقع أبشر.

يتم الدخول بعدها علي منصة الأفراد، ويتم الاختيار منها كلمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

وبعدها يقوم كل مستعلم بإدراج رقم الإقامة بالخانة المحددة.

يتم الضغط علي بحث ليتم ظهور الميعاد المحدد بالتاريخ الهجري من أجل تجديد الإقامة.

يأتي توفير وزارة الداخلية لمنصة أبشر الإلكترونية من أجل تقديم كل سبل الراحة للمواطن السعودي أو المقيم بالمملكة من أجل إنهاء خدمات هامة توفر عليه الوقت والجهد، بالإضافة الي سرعة إنهاء المعاملة الإلكترونية التي تخص كل شخص دون الذهاب الي مقر الجوازات لإنهاء المعاملات البحثية التي يبحث عليها أي فرد.