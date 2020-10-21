نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يحدد معايير قيمة الدعم للشخص المستحق في المقال التالي
عمر شويل - جدة قام حساب المواطن بتحديد معايير قيمة الدعم للشخص المستحق من قبل البرنامج وفقاً لشروط محددة أشار إليها البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد أوضح البرنامج أن توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي رب الأسرة وذلك بهدف صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق ، ومن أهم هذه المعايير دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارها، وأضاف حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط الإلكتروني للموقع، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا شروط الأهلية للحصول على دعم برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن وتوضيح الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية:
بعد البيان الأخير الذي أوضحه البرنامج يجب ضرورة إلزام الشخص المستفيد من حساب المواطن على تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة، وأضاف أن خطوة تحديث البيانات هي من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى مشكلة عدم الأهلية التي يتم البحث عن حلول لها حتى الآن، لذلك أشاد برنامج حساب المواطن إلى ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر في حال تغير البيانات، ومن الجدير بالذكر أن رد البرنامج على سؤال مستفيد استفسر حول الأوراق المطلوبة لإعادة الحساب مرة أخرى وقال أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
شروط الأهلية للحصول على الدعم:
- أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
- أن يكون الشخص المستفيد مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرا الماضية
- كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
- أن يكون من الفئات المستحقة ويكون معايير الاستحقاق علي إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما .
- أن يكون الشخص المستحق من حاملي بطاقات التنقل
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