نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب جديد أبشر 1442 بالخطوات وأماكن تفعيل الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب جديد أبشر ، تسعي جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية إلى التقدم في جميع المجالات والخدمات المقدمة للمواطنين وتكاتف جميع الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق سبل الراحة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية وبناءً على ذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية أبشر وذلك لإنجاز العديد من الخدمات والمصالح الخاصة بالمواطنين والمقيمين إلكترونياً من المنزل دون الحاجة إلى زيارة مقر الخدمة وقد أثبتت هذه المنصة مدي النجاح الكبير الذي حققته منذ إطلاقها وإنجاز العديد من الخدمات من خلالها وخصوصاً مع فترة وباء كوفيد 19 وإغلاق جميع المصالح والخدمات وحرصاً من الدولة على منع الازدحام لتجنب تفشي الوباء وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والصحية والاحترازية التي تم الإعلان عنها.

خطوات تسجيل حساب جديد أبشر 1442

لكي يتمكن المواطن أو المقيم من تسجيل حساب شخصي بمنصة أبشر لابد من المرور بمجموعة مهمة من الخطوات وجاءت كالتالي:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. بعد ذلك يتوجب الضغط على إنشاء حساب جديد أبشر. إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية سارية المفعول أو رقم الإقامة ورقم الجوال وتسجيل الاسم باللغة الإنجليزية وكلمة المرور والبريد الإلكتروني وإدخال اللغة المفضلة ورقم الرمز المرئي. بعد تسجيل البيانات يجب ضرورة التأكد منها بشكل دقيق حيث لا يستطيع تغيير الاسم بعد اكتمال عملية التسجيل وتجنب تسجيل رقم الجوال بطريقة غير صحيحة لأن ذلك يؤدي إلى عدم اكتمال عملية التسجيل وفشلها. بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها والموافقة على الشروط والأحكام يتم الضغط على التالي. بعد ذلك سوف تصل رسالة عبر الجوال تحمل رمز التحقق قم بإدخاله في الحقل المناسب. أخيراً قم بالضغط على زر تسجيل.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتوجب تفعيل الحساب وذلك يتم بزيارة أحد الأماكن المتخصصة في ذلك وهي كالتالي:

بنك الإنماء.

بنك الراجحي.

بنك سامبا.

بنك الرياض.

بنك الجزيرة.

البنك الأهلي.

بنك البلاد.

البنك السعودي الفرنسي.

زيارة الفرع الأقرب لمكتب الجوازات أو الأحوال المدنية.

ومنذ إطلاق المنصة الإلكترونية يتضح من خلال الأعداد المتزايدة التي تقوم بتسجيل حساب بها دليل على نجاح وفاعلية المنصة حيث يتم إنجاز العديد من الخدمات مثل تجديد جواز السفر وخدمة مبايعة المركبة والعديد من الخدمات المتعددة الأخري التي يتم الانتهاء منها بكل سهولة وببساطة حيث يتم ذلك من خلال إتباع خطوات يتم تحديدها من جانب الجهات الحكومية المختصة.