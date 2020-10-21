نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سلفة الجديد بدون تحويل الراتب وبراتب شهري 3000 ريال تعرف على رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سلفة الجديد بدون تحويل الراتب هو أحد الحلول التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد حيث تعتبر منصة سلفة منصة إلكترونية لتمويل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما كما تتيح منصة سلفة للعملاء التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة على الإنترنت أو من خلال تطبيق منصة سلفة على الهاتف دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة وبعد توافر جميع الشروط التي وضعتها منصة سلفة الإلكترونية والواجب توفرها في المتقدمين ورفع كافة المستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم لدي منصة سلفة وتبدأ عملية سداد مبلغ التمويل من تاريخ نزول أول راتب شهري للعميل،وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المقدم من منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح في هذا المقال رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من سلفة والشروط التي وضعتها منصة سلفة والواجب توفرها في المتقدمين لاستكمال طلب التمويل الشخصي،كما سوف نوضح في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى الوثائق والمستندات التي حددتها منصة سلفة الإلكترونية والواجب تقديمها من أجل استكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

مزايا قرض سلفة الجديد بدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع للأفراد بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل حيث تبدأ قيمة التمويل من 1000 ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة مبلغ التمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل سريع متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الإلكترونية إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. تقدم المنصة هامش ربح تنافسي. موافقة فورية على طلب التمويل الشخصي. إيداع فوري وسريع لمبلغ التمويل في حساب العميل لدي منصة سلفة. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة لجميع العملاء. إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

رابط التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وشروط الأهلية

يمكن الحصول على قرض سلفة الجديد بدون تحويل الراتب من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

يجب أن يكون المتقدم بطلب التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل يشترط ألا تقل عن ستة أشهر وذلك عند التقدم بطلب التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

وقد حددت منصة سلفة الإلكترونية بعض الوثائق والمستندات التي يلزم تقديمها للمنصة من أجل استكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المقدم من منصة سلفة.