نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المسجلين وزارة الحرس الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تحديث بيانات المسجلين في وزارة الحرس الوطني السعودي وهي خاصة بالأفراد الُمسجلين مُسبقًا عبر بوابة التجنيد، حيث يتم ذلك من خلال موقع التجنيد الإلكتروني الخاص بالوزارة، ولقد تم الإعلان عن الآلية التي يُمكن من خلالها تغيير أي معلومات قديمة واستبدالها بالحديثة مع الإشارة إلى الفئة المستهدفة من إجراء هذه العلمية، وهذا ما سوف يتم التطرق إليه عبر الفقرات التالية.

تحديث بيانات المسجلين وزارة الحرس الوطني

أشار الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني داخل المملكة العربية السعودية إلى مجموعة من الأسباب والشروط التي الخاصة بإجراء هذا التحديث للأفراد المتقدمين إلى وظائف الحرس الوطني السعودي، وهي:

هذا التحديث لا يشمل الأفراد اللذين قد تم قبولهم مُسبقًا.

عملية تحديث البيانات منفصلة عن عملية القبول؛ أي أن التحديث لا يعني قبول الفرد؛ وإنما سوف يتم الفرز والمفاضلة بين المتقدمين وفق المعايير المطلوبة لشغل الشواغر.

عند وجود أي شهادة أو مؤهل دراسي سواء دبلوم أو بكالوريوس بتخصص غير مُعتمد بالقائمة الخاصة بوزارة الحرس الوطني ؛ سوف يتم استبعاده ، وهنا يُمكن للمتقدم التحديث باستخدام شهادة الثانوية العامة.

على المتقدمين إرفاق الشهادة الدراسية الخاصة بالشهادة الأكاديمية للأفراد الحاصلين على درجة البكالوريوس وكذلك في حالة صورة شهادة الدبلوم، (يتم إرفاق ملف الصورة بامتداد jpeg بحيث لا يزيد حجمها عن 1 ميجا بايت).

في حالة إضافة مؤهل تعليمي أعلى أثناء تحديث البيانات؛ فهنا سوف يتم احتساب تاريخ التقديم بداية من تاريخ هذا التحديث الجديد.

خطوات تحديث بيانات المسجلين عبر بوابة التجنيد

أما خطوات عملية تحديث للأشخاص الذين قد قاموا باتسجيل بالفعل عبر البوابة الرسمية الخاصة بوزارة الحرس الوطنى والتجنيد ؛ فهي تأتي على النحو التالي:

ثم البدء في تعديل أي بيانات تحتاج إلى تحديث في البيانات المسجلة على الموقع.

ويُذكر أن إجراء تحديث بيانات المسجلين وزارة الحرس الوطني السعودي من خلال بوابة التجنيد؛ إنما هو إجراء روتيني من أجل إدخال وتغيير أي معلومات جديدة خاصة بالمسجل قبل المفاضلة بين المتقدمين ولا يُشير بالضرورة إلى قبول أي منهم ؛ بل يُشير أيضًا إلى استعداد المتقدم إلى التجنيد والتعيين والعمل في أي من مناطق المملكة.