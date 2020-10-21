نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري يصل الي 2 مليون ريال بشروط ميسرة ومرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري يصل الي 2 مليون ريال بشروط ميسرة ومرنة للعميل من المواطنين السعوديين من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المختلفة والمميزة والتي تتناسب مع فئة كبيرة من فئات المجتمع السعودي، ويعمل بنك الراجحي علي تقديم خدمات عديدة ومختلفة منذ سنوات عديدة وأضافت له تلك التمويلات مكانة مميزة في تاريخ البنوك السعودية، لذا فهو يعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، فقد يبلغ رأس مال بنك الراجحي حوالي 16.30 مليار ريال سعودي ويدير بنك الراجحي السعودي أصولا تبلغ قيمتها 384 مليار ريال سعودي ويعادل 102 مليار دولار أمريكي، وعمل بنك الراجحي علي تلبية احتياجات ومتطلبات جميع الفئات السعودية سواء محدودي الدخل، متوسط الدخل، وغيرهم من الطبقات العليا، كما يقدم بنك الراجحي أيضاً تمويلات شخصية تخص القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاعات العسكرية، لذا فقد نفدم لكم تفاصيل تمويل شخصي يصل الي 2 مليون ريال سعودي بفترة سداد 5 أعوام، كما نستدرج معكم التفاصيل العامة التي تخص ذلك.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الهامة منها ما تمون خدمة علي شكل تمويلات شخصية تفيد المواطنين والمقيمين أيضاً ومنها خدمات أخري كخدمة مباشر بنك الراجحي وخدمة إعفاء بنك الراجحي العميل من دفع القروض والإعفاء من اأقساط المتبقية.

يعتمد التمويل المقدم من بنك الراجحي السعودي يعتمد على طريقة بيع المساومة، كما أنه تمويل إسلامي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها.

تمويل شخصي يبدأ قيمته من 8000 ريال ويصل الي 2 مليون ريال سعودي ويُصرف للعملاء الوشكين على التقاعد من العمل.

تمتد فترة السداد الي 60 شهراً أي تصل الي خمس سنوات.

يتم انتهاء الإجراءات بشكل فوري بعد الموافقة الفورية التي تتم سرعان ما يتوافق الشروط والأحكام للعميل المتقدم للحصول على القرض.

يمكن للعميل خفض قيمة القسط والتيسير على العملاء من تعديل قيمة الأقساط بعد التقاعد.

شروط الحصول على تمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي السعودي

تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل الراغب في الحصول على التمويل الي مصرف الراجحي. لابد أن تكون جهة العمل التي يعمل بها العميل لدي الجهات المعتمدة والتابعة لسياسة بنك الراجحي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي