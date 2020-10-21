نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وكيفية سداد فاتورة الكهرباء من المنزل إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية وكيفية سداد فاتورة الكهرباء من المنزل إلكترونياً ، دائماً ما قد تسهل الحكومة السعودية على المواطنين الوقت والجهد على المواطنين ومن أهم هذه التسهيلات هي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية سدادها من المنزل دون الذهاب إلى شركة الكهرباء وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء ويمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأيضاً سداد فاتورة الكهرباء وكما يمكن تقسيطها في الدفع وكل ذلك سوف نوضحه في هذا المقال .

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة الكهرباء

هناك بعض الخطوات التي أتاحتها شركة الكهرباء لجميع المقيمين في السعودية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً وهذه الخطوات هي :-

أولاً الدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية .

ثم نضغط على خانة خدمة الفاتورة الإلكترونية .

ثم ندخل جميع البيانات المطلوبة ونكتب رقم العداد في خانة رقم العداد .

ثم نضغط على كلمة إظهار الفواتير وننتظر قليل سوف تتحمل الصفحة وبها جميع البيانات الخاصة بفاتورة الكهرباء .

كيفية الاستعلام عن الفاتورة برقم اللوحة

من خلال العدادات الذكية التي أعلنت عليها الشركة السعودية يمكن من خلالها الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد وهي التي من خلالها ندخل رقم العداد ولتسهيل عمليه الاستعلام عن فاتورة الكهرباء هناك بعض الخطوات يجب اتباعها لتسهيل الاستعلام وهي :-

أولاً ندخل على موقع شركة الكهرباء السعودية .

ثم نضغط على الخانة الخاصة بخدمة المشتركين .

يجب قراءة الأعداد المكتوب على العداد بشكل صحيح .

ثم نقوم بإدخال رقم الحساب الخاص بك في شركة الكهرباء .

سوف يظهر رمز مرئي ندخله بشكل صحيح

وأخيراً نضغط على الزر الذي سوف يظهر لك مبلغ فاتورة الكهرباء الخاصة بك .

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط:-

دائماً ما قد تسعى الحكومة السعودية أي إرضاء العمل لذلك قامت بإمكانية تقسيط فاتورة الكهرباء في حالة إذا كانت الفاتورة ذات قيمة عالية ودخل المواطن منخفض لا يسمح بسداد الفاتورة كاملة ، لذلك يمكن تقسيطها من خلال اتباع الخطوات التالية :-