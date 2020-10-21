نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من مصرف الراجحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، والذي يقوم بتقديمه مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة لما يقدمه من خدمات هامه وعديده ومن بين هذه الخدمات تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب، حيث أن العديد من الأشخاص داخل المملكة يبحثون عن قروض شخصيه بدون تحويل راتب، بسبب أن الشركات التي يعملون بها ترفض تحويل رواتبهم وان العديد من البنوك ترفض تقديم هذه الخدمة، لهذا فتعتبر خدمة تمويل شخصي مصرف الراجحي من اهم المميزات المقدمة للعملاء في البنك، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني تفاصيل هذه الخدمة والشروط الخاصة بها.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

هناك الكثير من البنوك داخل المملكة العربية السعودية تقدم قروض للشباب لعمل مشاريع صغيره خاصه بهم، وهذا لمساعدتهم في حياة كريمه في ظل الأحداث التي تمر بها المملكة هذه الأيام وبسبب أيضا التحول الاقتصادي حسب رؤية المملكة 2030، وهذه البنوك تمنح هؤلاء الشباب تمويل شخصي فورى ولا تشترط تحويل رواتبهم عليها، ومن ضمن هذه البنوك بنك الراجحي والذي يقوم أيضا بتقديم مختلف القروض مثل قرض السيارة والقرض العقاري، وغيرها من القروض المتنوعة.

شروط بنك الراجحي للحصول على القروض

لا يشترط أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام عند سداد اخر قسط.

طالب القرض لا يقل راتبه الشهرى عن 2000 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب الحصول على قرض من الراجحي

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي الإلكتروني.

تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة لغير السعوديين.

تقدم صوره من المؤهل العلمي.

خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل تقديم طلب تمويل شخصي من مصرف الراجحي، وهذه الخطوات سوف نتعرف عليها وهى كالتالي.