نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وأهم شروط تجديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من أكثر الاستعلامات التي يبحث عنها المواطنين المُقيمين فى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية، حيث تُقدم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنهم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها، ومن خلال السطور التالية إليكم الخطوات السليمة للاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من أجل تجديدها فى الوقت المحدد ولعدم التعرض إلى أي مشكلات خاصة بالإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

حيث وضعت المملكة العربية السعودية عدة قوانين متعلقة بإقامة الوافدين إلى المملكة، وخاصة بعد انطلاق الحملة الأخيرة التي تحمل اسم وطن بلا مخالف والتي من ضمن قواعدها ضرورة تجديد الإقامة فى الموعد المحدد لها فور انتهائها، كما أتاحت وزارة الداخلية فترة سماح لتجديد الإقامة عقب انتهاء صلاحية الإقامة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

أولا الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية، ثم الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

على المُستعلم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

قم بالدخول إلى أبشر أعمال الجوازات ثم الدخول إلى خانة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم الدخول إلى الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك.

اضغط على كلمة عرض وتعرف على موعد انتهاء الإقامة.

شروط تجديد الإقامة فى المملكة السعودية