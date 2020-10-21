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عمر شويل - جدة 9000 وظيفة براتب 700 للمواطنين بالمملكة في مهن الاتصالات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عمله على القرار الوزاري الذي تم تنفيذه من قبل الاتصالات وتقنية المعلومات في كافة المنشآت الخاصة التي يعمل فيها أكثر من خمس عاملين في الوظائف الهندسية للاتصالات وتقنية المعلومات بجانب تطوير التطبيقات والبرمجيات والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات، والتحليل لتوفير أكثر من 900 وظيفة لجميع المواطنين الذين يبحثون عن عمل في التخصصات التي تتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتالي يتوفر أكثر من 60% من هذه الفرص المتواجدة في المنشاة الكبرى والعملاقة داخل المملكة.

حيث أوضح الوزارة أن الهدف من هذه الوظائف لتحسين نسبة التوطين بحيث لا تقل عن 25% لكل وظيفة وتشمل تقنيات المعلومات وهندسة الهندسة الاتصالات وظائف الدعم الفني والبرمجة والتحليل والوظائف الفنية للاتصالات وظائف تطوير التطبيقات وبالتالي يتم استهداف أكثر من 30 مهنة متخصصة في هذا المجال، والتي تشمل أخصائي تطوير البرمجيات وفني إلكتروني اتصالات وفني شبكات أخصائي دعم فني بجانب مهندس اتصالات وحاسب آلي ومهندس شبكات.

أما بالنسبة للأجر الذي تم تحديده في هذه الوظائف يبدأ من سبع آلاف ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث قامت وزارة الموارد البشرية ب تحديد نسبة الأكثر للأشخاص العاملين بتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجيات وظائف هندسة الاتصالات والتحليل يبدأ من 700 ريال سعودي، أما بالنسبة للأكل الذي يتعلق بالعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية يبدأ من 500 ريال سعودي.