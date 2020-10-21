نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2020 انطلقت قناة مدرستنا التعليمية التي تشمل تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تعمل على مساعدة الطلاب ومساعدتهم مراجعة الدروس الخاصة بهم وذلك من خلال اتباع الأساليب الحديثة حيث يمكن تنزيل تردد القناة على 12303 الاستقطاب أفقي، ويكون معدل الترميز 27500 بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم الدروس التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى مرحلة الصف الثالث الإعدادي.

حيث تقوم وزاره التربية والتعليم باتباع مرحلة التعليم لمساعدة الطلاب في استكمال دراستهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وتتضمن هذه القناة جميع المدرسين والمدرسات على مستوى عال من التعليم لتقوم بتقديم الشرح الخاص بالمناهج بطريقة سهلة ومبتكرة.

سوف يتم العمل على عمل منصة إلكترونية تكون خاصة بقناة مدرستنا ويتم استخدام التقنيات والأساليب الترفيهية حتى تساعد الطلاب على مواجهة دروسهم واستكمال المرحلة التعليمية الخاصة به.

هذا وقد تم تخصيص آيات قرآنية من الذكر الحكيم يتم بثها على هذه القناة ثم يتم أداء تحية العلم بعد النشيد الوطني، وسوف يتم تصوير عدد من الطلاب أمام الهرم والعاصمة الإدارية الجديدة

هذا وقد أعلن وزير التربية والتعليم أنه يجب على جميع الطلاب والطالبات لمتابعة كافة الدروس التعليمية للطلاب وأنها تتضمن جميع الصفوف الدراسية بدأ من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وأكد أنه سوف يتم انطلاق قناة جديدة اليوم العاشر من شهر نوفمبر ليست كمال المرحلة التعليمية لجميع الطلاب في هذا العام الدراسي الجديد مؤكدة أن الصف الاول الابتدائي حتى الثالث الاعدادي يذهب معظم أيام الأسبوع، وبالتالي القنوات سوف تساعد الجميع بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي.