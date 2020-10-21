نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم الاختبارات الفترية عن بعد وخطوات إليه توزيع الدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزير التعليم الاختبارات الفترية عن بعد وخطوات إليه توزيع الدرجات، قد أوضح وزير التعليم بالمملكة السعودية حمدان بن محمد الشيخ أن نسبة تسجيل الدخول إلى المنصة وصلت إلى 99% من الطلاب والطالبات بالمملكة وباقي الطلاب عددهم لا يتجاوز 1% حيث يكون عددهم 55,00 طالبة على مستوى جميع المناطق بالمملكة السعودية موضحاً أن القنوات التعليمية الفضائية تكون بديلاً لهم، ويتم العمل على تنظيم زيارات الطلاب أولياء الأمور مدرسة حتى يتمكنوا من الحصول على التكليفات بشكل أسبوعي.

هذا وقد أكد وزير التعليم أما مشاركة المجتمع في التهيئة النفسية والعافية لأداء الاختبارات أثناء مرحلة التعليم عن بعد بجانب تطبيق الاختبارات الفترية التي تقوم في منتصف الفصل الدراسي الأول في الأسبوع الثاني والتي تشمل جميع المراحل التعليمية لاستكمال المرحلة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، بجانب أداء اختبارات منزلية للطلاب الذين يستخدمون منصة مدرستي وأيضا قنوات عين التعليمية وسوف يتم معرفة الدرجات من خلال نظام نور الإلكتروني.

الاختبارات الفترية عن بعد

هذا وقد أكدت وزير التعليم أن الجهاز التعليمية تعطي اهتمام كبير للنموذج السعودي للتعليم عن بعد والتي تتضمن المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، والذي يشمل منظمات وجهات عالمية عن تجربة في التعليم الإلكتروني وتم عمل بالتطبيق 342 ألف بعد يتم قياس مستوى التحديات والاستجابة في دعم الطالب والدعم والتدريب وكذلك التعليم الإلكتروني والتقييم والتقويم والتطوير المستمر والقيادة والتقنية والتقييم بجانب تصميم المحتوى الإلكتروني.