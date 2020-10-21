نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن وافد باستخدام رقم الاقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في كثير من الأحيان تظهرالحاجة إلى الإستعلام عن أحد الوافدين للملكة، وذلك بهدف الإطلاع عن بعض الأمور الخاصة التي تتعلق بهذا الوافد أو بخصوص المنشأة التي يهمل لديها لها أو غيرها من التفاصيل، وهو ما يمكن القيام به بكل سهولة عن طريق استخدام رقم الإقامة الخاص بالشخص الوافد الى المملكة العربية السعودية، و إجراء البحث عن كافة التفاصيل التي تتعلق به بطريقة إلكترونية،وذلك عبر طريقتين وهما: الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة العمل الالكتروني أو من خلال منصة ابشر ، كما نوضح بالتفصيل معا من خلال السطور التالية،ولكن يجب الإشارة إلى أنه لاستخدام رقم الاقامة في البحث يجب أن تكون اقامة الوافد سارية المفعول.

طريقة الاستعلام عن وافد باستخدام رقم الاقامة

أولا : طريقة الاستعلام عن عامل وافد برقم الاقامة من خلال مكتب العمل :

ويتم ذلك تحديدا من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بمكتب العمل،فقط يشترط معرفة رقم الاقامة الخاص بالوافد، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية بالموقع

اضغط على الاستعلامات

اضغط على الاستعلام عن عامل وافد.

سوف ستظهر صفحة جديدة ،يجب إدخال بعض البيانات فيها و بالطبع من اهم تلك البيانات هي” رقم الاقامة للشخص الوافد”.

يتم الضغط بعد ذلك على كلمة بحث أو استعلام .

سوف تظهر على الفور كافة البيانات الخاصة بالعامل الوافد .

ثانيا : طريقة الاستعلام عن عامل وافد برقم الاقامة من خلال وزارة الداخلية :

والقيام بالاستعلام عن عامل وافد بهذه الطريقة الثانية،يكون من خلال منصة ابشر الالكترونية، ويشترط أن يتوافر فيها أيضا معرفة رقم الاقامة الخاص بالوافد.

يتم الدخول على الحساب الخاص بالمستعلم في منصة ابشر

يتم اختيار قسم الاستعلامات الإلكترونية

يتم اختيار الجوازات

الضغط على استعلام عن وافد.

يجب إدخال رقم الاقامة الخاص بالشخص الوافد

سوف تظهر على الفور كافة التفاصيل الخاصة بالوافد وبياناته.

جدير بالذكر أن خدمة الإستعلام عن وافد برقم الاقامة، يمكن القيام بها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية،والتي تتيح الاستعلام عن الموظف سواء كان سعودي الجنسية أو وافد الى المملكة.

وكما سبق و أشرنا بأنه يجب توافر رقم الاقامة، حتى يتم الاستعلام فإنه يشترط أن تكون الاقامة سارية المفعول، والتي يمكن التأكد من صلاحيتها من خلال منصة أبشر ، والتي تتبع الى وزارة الداخلية السعودية،ولا يتطلب الاستعلام عنها إلا معرفة رقم إقامة الوافد فقط، حتى يمكنك معرفة تاريخ انتهاء الإقامة وما هي مدة سريانها.