نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج شريحة بيانات برنت إلكترونياً في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شريحة بيانات برنت هي خدمة من الخدمات الالكترونية التي تقوم بتقديمها وزارة الداخلية و وزارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك حرصاً من حكومة المملكة علي توفير الوقت و المجهود علي المواطنين و المقيمين داخل المملكة لإنجاز معاملاتهم بطريقة سهلة وميسرة، لذا فقد قامت وزارة الداخلية السعودية من إطلاق منصة أبشر الالكترونية للعمل علي تسهيل الخدمات علي المواطنين وتتميز منصة ابشر بتوفير اكثر من 160 خدمة مختلفة للمواطنين وحتي يمكنك طباعة بياناتك يجب إحضار خطاب رسمي من الجهة الطالبة إلي الأحوال المدنية بطلب الشريحة، والتأكد من عدم وجود مسمي للقطاع الحكومي الطالبة للشريحة، إحضار بطاقة الهوية الوطنية مع المواطن .

استخراج شريحة بيانات برنت من خلال منصة أبشر

قد قامت وزارة الداخلية السعودية من توفير منصة أبشر الالكترونية والتي تقوم بتوفير اكثر من 160 خدمة مختلفة للمواطنين داخل المملكة، وذلك حرصاً من حكومة المملكة علي توفير الوقت و المجهود علي المواطنين و التسهيل عليهم في إتمام طلباتهم دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب الأحوال المدنية و لاستخراج شريحة البرنت يمكنك اتباع الخطوات التالية :

يجب عليك الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة أبشر الالكترونية .

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك مع التأكد من كتابه البيانات بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد وغيرها .

يجب عليك إدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك مع التأكد من إدخال الرمز بشكل صحيح.

يجب عليك اختيار” خدمة بياناتي”.

يمكنك اختيار القطاع الذي ترغب في تنفيذه ثم الضغط علي سماح.

قراءة البيانات التي توجد أمامك ثم اختيار ” قبول” .

سوف يتم ظهور معلومات التصريح.

الضغط علي أيقونة طباعة.

استخراج شريحة برنت من خلال موقع وزارة الداخلية