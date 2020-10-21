نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الإنماء بدون تحويل الراتب| قرض شخصي تمويل سيارات قرض تعليمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك الإنماء بدون تحويل الراتب احد القروض التى يقدمها مصرف الإنماء إلى المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد بنك الانماء من افضل البنوك السعودية التى بدأ العمل فيها منذ عام 2008 بمقره الرئيسي فى مدينة الرياض ويتميز بتعدد التمويلات التى تلبي احتياجات كافة المواطنين السعوديين فنجد من تلك القروض الهامه القروض الشخصية، وقروض السيارات، والتمويلات التعليمية بالإضافة إلى القروض العقارية.

قرض بنك الإنماء بدون تحويل الراتب

تختلف قروض بنك الإنماء للمستفدين فمنهم من يرغب فى إقتناء قرض شخصي يساهم فى الأمور الحياتية له أو شراء منتج من المنتجات الهامه التى لا تسمح له ظروفه المالية للشراء فى الوقت الحالى أو حدوث ظروف طارئة لا تتحمل الإنتظار، لذا يقدم مصرف الإنماء كافة القروض بالمبالغ المالية التى يريدها المواطن طبقا إلى عدة خطوات وإجراءات بسيطة ولا تنسي من ذلك توافق شروط بنك الإنماء على المتقدمين، كما يوفر مصرف الإنماء قرض بدون تحويل الراتب إلى المواطنين الراغبين فى شراء سيارة خاصة أو سيارة للعمل يحصل منها المستفيد على لقمة العيش، وكذلك الكثير من القروض والتمويلات التى يتيحها مصرف الإنماء للراغبين.

فتح حساب فى مصرف الإنماء للحصول على قرض بدون تحويل الراتب

يجب على كل مواطن سعودي أو مقيم يرغب فى الحصول على اى من قروض بنك الإنماء القيام بفتح حساب لدي المصرف وذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الإلكتروني، ونذكر لكم خطوات فتح الحساب فى بنك الإنماء عبر الموقع الإلكتروني والتى جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني مصرف الإنماء. القيام بالضغط على فتح حساب الأفراد. الضغط على فتح حساب الآن. تسجيل رقم الهوية الوطنية. الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل كافة البيانات المطلوبة. إختيار رقم الهوية الخاصة ببك الإنماء.

فيما أعلن مصرف الإنماء عن خطوات الحصول على التمويل السكني سواء كان عقار او فيلا أو وحدة سكنية بسهولة ويسر بدون اى تعقيدات بتمويلات تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، وبشروط ميسرة.

قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الإنماء

أتاح بنك الإنماء القروض الشخصية بالقيم المالية المختلفة بناء على الشروط والضوابط الواجب توافرها، كما يتم تحديد المبالغ المالية بناء على (القسط الشهري، الفترة الزمنية للسداد، قيمة القسط الواحد) كما تعد مميزات القرض الشخصي هي إمكانية حصول المستفيدين على 2 مليون ريال سعودي، وفترات سداد تصل إلى 60 شهر، ورسوم إدارية لا تتعدي 1% من قيمة التمويل، وأوضح مصرف الإنماء أن التمويل الشخصي متاح إلى كافة المواطنين والمقيمين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل موافقة سريعة للغاية الحصول على التمويل.

كما أشار مصرف الإنماء عن أهم ضوابط تمويل السيارات بالشروط والمعايير الجديدة التي تخدم بدورها كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث ألزم مصرف الإنماء المتقدمين للحصول على التمويلات بضرورة الدخول إلى موقع مصرف الإنماء الإلكتروني وتسجيل بعض البيانات والمعلومات المطلوبة.

قرض تمويل السيارات من مصرف بنك الإنماء

تمويل السيارات أو الحصول على قروض لشراء السيارات أحد الخيارات المتاحة إلى فى تمويلات مصرف الإنماء والتى تتميز بحصول المستفيد لشراء سيارة بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي للسيارة الواحدة، كما يستطيع المستفيد الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال، وبدون سداد أى رسوم إدارية كما يتوافق التمويل مع تعاليم ومفاهيم الشريعة الإسلامية، ويصرف التمويل بدون كفيل بالإضافة إلى تمديد فترات السداد إلى أكثر من 60 شهر، كما يستطيع المستفيدين من اختيار أماكن شراء السيارات بشرط أن تكون من مراكز تجارية معروفة.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات من بنك الإنماء