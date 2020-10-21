طبيب أسنان ينسى بقايا أبرة في سن مريضة.. و”التجمع الصحي” بالقصيم يحقق

بلادي – الرياض :اكتشفت سيدة في القصيم، بقايا إبرة في سنتها، التي باشر طبيب أسنان في أحد المستوصفات الخاصة بالمنطقة علاجها، قبل نحو 3 أشهر.

وأوضح شقيق السيدة تفاصيل الواقعة”، حيث ذكر وفقا لـ”سبق”، أن شقيقته اتجهت لأحد المستوصفات الخاصة من أجل علاج سنتها، إلا أن هذا الأمر لم يسر بسلام، حيث عانت بعدها آلاما في الأسنان وعمدت لأخذ المسكنات دون جدوى.

وأضاف أن شقيقته ذهبت لأكثر من مستوصف لعلاج هذه المشكلة إلا أن الألم استمر لنحو 3 أشهر، وبعدها ذهبت لمستشفى خاص حيث طلب منها الأطباء عمل أشعة، وحينها اكتشفوا أن هناك جزءًا من إبرة موجودا داخل سنتها.

ولفت إلى أن الأطباء أكدوا أن حالتها تستلزم إجراء عملية، مضيفاً أنهم لم يتوصلوا مع المستوصف الذي تسبب في مشكلتها لحل مرضٍ؛ لذلك توجهوا إلى التجمع الصحي بالقصيم، وقدموا شكوى بهذا الأمر.

ومن جهته، أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم أنه فتح تحقيقًا بشأن الإجراءات الطبية التي اتبعها المستوصف لعلاج السيدة، وستتم إحالة الواقعة للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية.