وزير النقل يبحث ربط شبكة السكك الحديدية السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي

بلادي – الرياض :اجتمع وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، اليوم (الأربعاء)، مع رئيس العلاقات المؤسسية والإقليمية في شركة “بيكتل” العربية السعودية، ستوارت جونز.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد في ديوان الوزارة، بحث فرص تطوير شبكة السكك الحديدية في المملكة، وربطها بدول مجلس التعاون الخليجي.