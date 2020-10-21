طريقة حجز موعد إلكتروني عبر “أبشر” لمراجعة إدارات المرور في المناطق كافة

بلادي – الرياض :أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة “أبشر” لمراجعة إدارات المرور في مناطق المملكة كافة.

وأبانت الإدارة أن حجز الموعد يتم عبر الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر، ثم اختيار المواعيد، ثم المرور، ثم حجز موعد جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة واختيار الفرع.

وأضافت أنه في الخطوة الأخيرة يتم اختيار وقت وتاريخ الموعد ثم تأكيد ذلك لتظهر تذكرة الموعد.