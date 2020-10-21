“حساب المواطن” يوضح المدة المتاحة لتقديم طلبات الاعتراض على نتيجة الأهلية

بلادي – الرياض :أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال فترة 90 يوما من تاريخ صدور نتيجتها.
وأكد البرنامج، أنه لا يمكن الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز هذه المدة.
يشار إلى أن البرنامج أعلن يوم (الخميس) الماضي، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ35 لشهر أكتوبر الجاري، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
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