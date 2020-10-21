“آل الشيخ” يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي

بلادي – الرياض :قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم. وقال “آل الشيخ”: أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: ١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى. ٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء. ٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن. سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.

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