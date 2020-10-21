شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل إصابة 405 جديدة بفيروس “كورونا”، و 18 حالة وفاة ، و 445 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 343373 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 329715 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5235 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :