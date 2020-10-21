نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض تقسط التعليم من مصرف الإنماء..قروض مصرف الإنماء الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض تقسط التعليم من مصرف الإنماء احد القروض الجديدة التى أعلن عنها مصرف الإنماء لمساعدة الأسر وأولياء الأمور فى تلبية احتياجات أبنائنا الطلاب والطالبات فى مراحل تعليمهم المختلفة، حيث يتميز التمويل بتوافقه مع الشريعة الإسلامية وفترات سداد ممتدة إلى 12 شهر، كما يقدم بنك الإنماء هذا التمويل لجميع أبناء المملكة من المواطنين والمقيمين، ويتيح إختيار الخدمة من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، كما يتيح مصرف الإنماء إمكانية الحصول على خدمات اخرى فى نفس الان الذي يحصل المستفيد على التمويل التعليمي.

قرض تقسط التعليم من مصرف الإنماء

يعد قرض تقسيط التعليم من مصرف الإنماء أحد إحدى القروض التمويلية التى تعكس مدى حرص بنك الإنماء فى توفير كافة الخدمات والاحتياجات إلى العملاء ونوه على السادة الراغبين فى الحصول على التمويل التعليمى أو ما يسمى قرض تقسيط التعليم توفير بعض المتطلبات والتى تشمل الآتي:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم خطاب قبول من إحدى الجهات التعليمية.

ملئ نموذج تقسيط خدمة التعليم.

حصولك على الحد الشامل.

قروض مصرف الإنماء

يقدم مصرف الإنماء قروض شخصيه بتمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، كما يقدم تمويل السيارات والذي يصل فيه قيمة التمويل إلى نصف مليون ريال للسيارة الواحدة، كما يقدم تمويل العقارات.

وبناء على التساؤلات حول كيفية الحصول على الحد الشامل والذي يمكنك الحصول على التعرف علي خطوات الحصول على الحد الشامل سواء كنت راغب فى التمويل التعليمي أو كنت راغب فى تمويل سيارات او اى من التمويلات الشخصية التى يقدمها مصرف الإنماء والتى تتميز بانخفاض الشروط والتسهيلات التى قد لا تجدها فى اى مصرف آخر، كما يقدم مصرف الإنماء أحد افضل التمويلات السكنية التى تسهم فى تقديم الخدمات والمزايا إلى المواطنين ضمن حزمة التمويلات التى يوفرها مصرف الإنماء للعملاء.