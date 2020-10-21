نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للمقيمين بدون كفيل 1442 وشروط الحصول علي القرض في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي للمقيمين بدون كفيل وطريقة الحصول علي القرض هو أمر يهم جميع المقيمين في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وللحصول علي قروض شخصية للمقيمين الوافدين إلي المملكة فقد قامت البنوك والمصارف بالحرص علي تقديم أفضل الخدمات للمقيمين في الأراضي السعودية و العمل علي تقديم عروض مختلفة تناسب مختلف الفئات، ومن ضمن تلك العروض إمكانية حصول المقيم علي قرض شخصي بدون الحاجة إلي وجود كفيل، ولكن قد قامت البنوك بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المقيم للحصول علي هذا القرض، وهذه القروض تمنحهم العديد من المميزات من أهمها قيمة التمويل التي تناسب احتياجات كل فرد و وبرامج مختلف للسداد بطريقة تتناسب مع العميل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية من دعم العملاء ورفع المستوي الاجتماعي و التخفيف من أعباء الحياة بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها جميع البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا” كوفيد 19 ” و التي أثرت علي الاقتصاد العام .

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قرض شخصي للمقيمين بدون كفيل 1442 هجرية

قد قامت البنوك في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الضوابط و الشروط التي يجب توافرها في العميل للحصول علي قرض شخصي وهي كالتالي:

يجب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر من قبل تقديم طلب الحصول علي القرض.

يجب ألا يقل راتب العميل الذي يعمل غي القطاع الخاص عن 400 ريال سعودي.

يجب ألا تزيد نسبة الانقطاع من الراتب عن 33% من الراتب الخاص بالعميل .

يجب علي العميل تحويل الراتب إلي البنك الذي يرغب العميل في الحصول علي القرض منه حتي يضمن البنك تسديد القروض الخاصة به

يجب أن يكون كشف الحساب مختوم من أحد البنوك المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يجب تقديم المستندات المتعلقة بالوظيفة التي يعمل بها العميل مثل” نوع الوظيفة التي يعمل بها – قيمة الراتب الخاص به – الدرجة الوظيفية التي يعمل بها “.

قرض شخصي للمقيمين بدون كفيل والأوراق المطلوبة للحصول علي القرض