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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجديد رخصة السيارة بدون فحص فني عبر أبشر || تجديد رخص السير بدون فحص دوري بموقع أبشر المرور في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد رخص السيارة والمركبات بدون فحص فني عبر أبشر، في تطور جديد داخل المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم إدارة المرور السعودي عن إمكانية تجديد رخص سير السيارات إلكترونياً من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بدون الفحص الفني الدوري الذي كان يتم من قبل، وذلك بسبب الإجراءات المطبقة من القيادة السعودية بمنع التجول داخل المملكة، وإغلاق جميع محطات فحص السيارات وذلك التزاماً بقرار الحظر المعلن من قبل وزارة الداخلية بالمملكة حتي لا يتم التعرض الي أي عقوبات أو غرامات، لذلك صرح المرور السعودي تسهيلاً لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن إمكانية تجديد رخص سير المركبات بدون الفحص الفني، وسوف نوضح لكم رابط تجديد رخص السيارات بدون الفحص الدوري عبر موقع أبشر في التفاصيل القادمة.
موقع أبشر وخدمات عامة للمواطن والمقيم
الإدارة العامة للمرور كانت قد نوهت للمواطنين عن أهمية موقع أبشر في تقديم العديد من الخدمات الهامة التي يمكن الرجوع إليها وتنفيذ هذه الخدمات سواء عبر تطبيق أبشر عبر الهاتف أو من خلال الموقع الإلكتروني لأبشر، ومن الخدمات التي شددت إدارة المرور علي إمكانية القيام بها:
- تجديد رخص سير السيارات.
- تجديد رخص السيارة والمركبات بدون فحص فني عبر أبشر.
- إصدار تفويض سيارة.
- تجديد رخصة قيادة.
- متابعة المخالفات المروية وسدادها.
- تقديم اعتراض علي المخالفات المرورية.
- الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات داخل المملكة.
- الاستعلام عن سيارات تم حجزها من قبل المرور السعودي.
رابط تجديد خدمة تجديد رخص السيارة والمركبات بدون فحص فني
القرار الجديد بتجديد رخص السيارة والمركبات بدون فحص فني عبر أبشر قراراً هاماً كإجراء احترازي للحد من التكدس أو التجمهر حرصاً علي سلامة الموطنين من فيروس كورونا المنتشر بأرجاء المملكة، ويتم تجديد الرخص بالخطوات التالية:
- الدخول علي تطبيق أبشر أو الموقع الإلكتروني لأبشر.
- الدخول علي الخدمات الإلكترونية الخاصة بموقع أبشر.
- اختيار خدمة تجديد رخص المركبات بدون فحص.
- إدراج كافة البيانات المطلوبة من رقم لوحة السيارة وأسم صاحب السيارة ومدة تجديد الرخص.
- الضغط علي حفظ البيانات.
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