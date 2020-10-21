نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل العنوان الوطني وإدارته بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن خطوات تعديل العنوان الوطني بعد تغير المسكن وهو من الأمور الهامة لكونك تُرسل على عنوانك الوطني معاملات التجارية أو مشترياتك أو أي شيء يهمك، وخدمة العنوان الوطني من الخدمات التي يقدمها البريد السعودي تماشيًا مع رؤية 2030 التي تقتضي بالتحويل الرقمي لجميع المعاملات الحكومية وتعتمد على العناوين الرقمية كبديل للعنوان التقليدي ويمكن لكي مواطن أو مقيم في المملكة التسجيل في العنوان الوطني وتعديل وتحديث البيانات في حالة طرأ عليها أي تغير وكذلك إدارة العنوان الوطني بسهولة شديدة ويشمل العنوان الوطني جميع مناطق ومدن المملكة. خطوات تعديل العنوان الوطني لو كنت تمتلك حسابًا في العنوان الوطني فيمكنك التعديل بالخطوات التالية: الدخول لموقع العنوان الوطني الإلكتروني.

قم بالنقر على تسجيل دخول العنوان الوطني.

تنتقل لصفحة أخرى أختر إدارة حساب مسجل بالفعل.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال.

أدخل رمز التفعيل المرسل لك على الجوال.

قم بالنقر على خيار تحديث العنوان بالصفحة الرئيسية.

اكتب العنوان الجديد.

حدد العنوان الجديد على الخريطة.

ثم النقر على التحديث.

تصلك رسالة على الجوال برمز التأكيد.

أدخله بالمكان المخصص.

ثم النقر على التأكيد. طباعة العنوان الوطني للأفراد يمكنك أيضًا طباعة عنوانك الجديد بخطوات سهلة كالتالي: الدخول لموقع العنوان الوطني الإلكتروني

النقر على أيقونة تسجيل الأفراد.

ثم النقر على إدارة عنوان مسجل بالفعل.

أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ثم التحقق من الهوية.

أدخل رمز التفعيل في خانته ثم النقر على تحقق.

انقر على أيقونة طباعة التفاصيل بالصفحة الرئيسية.

قم بتكبير الشاشة من المتصفح حتى تظهر لك جميع التفاصيل.

ثم بالنقر على أمر طباعة ثم النقر على pdf واختر تحميل Download ثم النقر على تم.

سجل الخروج من العنوان الوطن.

سوف ملف العنوان الذي قمت بتحميله على جهازك بوحده التخزين المركزية. التسجيل في العنوان الوطني لو كنت غير مُسجل بالعنوان الوطني فيمكنك تسجيل جديد بالعنوان الوطني من الخطوات التالية: الولوج لموقع العنوان الوطني.

النقر على تسجيل الأفراد – تسجيل جديد.

الموافقة على الشروط.

أختر بيانات السكن وحدد العنوان على الخريطة.

تحقق من العنوان.

قم بملء البيانات الشخصية.

ادخل كود التفعيل المرسل لك على الجوال. بذلك تكون قد تمكنت من تعديل العنوان الوطني و طباعة العنوان الوطني وأيضًا تسجيل دخول العنوان الوطني و ادارة العنوان الوطني بسهولة شديدة وبخطوات سريعة.

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