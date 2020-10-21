نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة فتح حساب بنك الراجحي أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي أحد أهم البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويستخدمه الملايين من المواطنين في جميع الخدمات المختلفة ويحتاج الآلاف أيضا إلى اتخاذ خطوة ومعرفة طريقة فتح حساب بنك الراجحي لكي يستطيعوا أن يكون لديهم حساب خاص بهم وإجراء المعاملات المختلفة والاستمتاع بجميع الخدمات التي يوفرها البنك، ويعد بنك الراجحي من أبسط البنوك التي تقدم جميع الخدمات بطريقة بسيطة وتتطلب إجراءات سهلة وغير معقدة مما يجعل بنك الراجحي هو الأفضل لدي الكثير من الراغبين في فتح حساب شخصي في البنوك السعودية.

شروط فتح حساب بنك الراجحي

لكي تستطيع فتح حساب في بنك الراجحي يجب توافر العديد من الشروط الهامة والتي بدونها لن تستطيع فتح حساب وستواجه طلب فتح الحساب بالرفض ولكن ليست جميع الشروط معقدة كما يعتقد البعض ويحتاج البنك إلى مجموعة مهمة من الشروط أهمها هي:

أن يكون المتقدم لدية بطاقة هوية وبدونها لن تستطيع فتح حساب بنكي.

أن يكون عمر المتقدم 15 عاما وما يزيد عن ذلك.

أن تكون جميع بياناتك الشخصية التي تقوم بفتح الحساب بها صحيحة.

الموافقة على بنود وشروط بنك الراجحي كاملة ويمكنك الاطلاع عليها أثناء إنشاء الحساب.

فتح حساب بنك الراجحي أون لاين

يمكن لجميع الباحثين عن طريقة فتح حساب في بنك الراجحي القيام بذلك بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال الجوال أو الحاسوب حيث وفر بنك الراجحي طريقة بسيطة تساعد الجميع في إنشاء حسابات شخصية أون لاين لتسهيل عملية إنشاء الحساب ويقوم جميع الراغبين والباحثين عن طريقة فتح حساب بنك الراجحي استخدام هذه الطريقة، وعليك أتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية فتح الحساب بشكل صحيح إلكترونيا:

توجه إلى موقع بنك الراجحي للتسجيل وإنشاء حساب في البنك أون لاين.

للتسجيل وإنشاء حساب في البنك أون لاين. ستظهر في بداية صفحة التسجيل جميع شروط التقديم بطلب لفتح حساب في البنك.

قم بقراءة جميع الشروط وقم بالنقر علي خيار أوافق على الشروط والأحكام.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك وهي الجنسية ونوع الهوية ورقم الهوية ورقم الجوال واللقب والبريد الإلكتروني.

ستجد مجموعة من البيانات المطلوبة قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات قم بالضغط على خيار التالي.

سيقوم الموقع بتحويلك إلي صفحة جديدة بها العديد من البيانات المطلوبة قم بإدخالها كاملة بشكل صحيح.

بعد الانتهاء قم بالضغط على خيار موافق وسوف تصلك رسالة على الجوال تأكد أنك قدمت طلب فتح حساب بنجاح.

فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب

يبحث الكثير عن طريقة تساعدهم في فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب أون لاين وهذه الطريقة بسيطة جداً أيضا ويوفرها البنك للجميع ويمكنهم تقديم طلب إنشاء حساب بشكل إلكتروني ويمكنك أتباع جميع الخطوات التالية لمعرفة كيفية القيام بذلك: