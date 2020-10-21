نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الدفاع المدني السعودي للرجال ورابط التقديم على الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف الدفاع المدني السعودي أمر يشغل الكثير من الأشخاص الذين قد تخرجوا من الثانوية العامة وأيضًا الجامعات المختلفة ويريدون أن يقوموا بالتقديم على الوظيفة العسكرية، والتقديم على تلك الوظائف المدنية له شروط خاصة وهذا ما سوف نتناوله في هذا المقال من خلال توضيح أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم إلى الوظائف العسكرية السعودية وطريقة التقديم والموعد المحدد لفتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية.

وظائف الدفاع المدني المتاحة

أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في وظائف الدفاع المدني والوظائف العسكرية وذلك للرجال فقط، حيث تطلب الإدارة العامة للقبول المركزي من الخريجين الحاصلين على الثانوية العامة أو الحاصلين على درجات علمية مختلفة بالتوجه إلى التسجيل في الوظائف التي تعلن عنها ضمن لائحة الوظائف المتاحة ومتابعة كل ما هو جديد من وظائف متاحة عبر موقع أبشر للتوظيف، حيث يتم عرض كل ما هو جديد من إعلانات توظيف الدفاع المدني السعودي.

الوظائف المعلن عنها من قبل الدفاع العسكري

أوضحت الإدارة العامة للتسجيل والقبول في الوظائف العسكرية السعودية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية على الرتب المتاحة والوظائف الحالية والرتب المطلوب التوظيف بها الآتي:

رتبة جندي أول.

رتبة عريف.

رتبة وكيل رقيب.

شروط القبول في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الدفاع

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

أن يكون المتقدم لديه بطاقة هوية سارية وليست منتهية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن لا يكون محكوم عليه بحكم شرعي أو متهم في قضية.

لا يكون المتقدم موظف في أي جهة حكومية أو ملتحق بأي خدمة أو وظيفة عسكرية.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

أن لا يكون قد فصل من أي معهد أو جامعة لسبب ما.

يجب أن يكون المتقدم متزوج من امرأة سعودية الأصل.

يكون المتقدم حاصل على درجة علمية أو مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة التي يريد الالتحاق بها.

رابط التقديم

يجب على المتقدم للوظائف أن يقوم بالتوجه إلى الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني والضغط على كلمة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك يتم اختيار خدمات الشركات أو الأفراد وبعدها مباشرة يتم الضغط على كلمة الدفاع المدني السعودي ويمكن متابعة الوظائف عبر أبشر للتوظيف.

موعد التقديم على الوظائف

سوف يتم استقبال الطلبات من قبل المتقدمين للوظائف المعلن عنها من قبل الدفاع المدني من يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري إلى 21 من شهر أكتوبر وذلك سوف يكون عبر منصة أبشر للتوظيف، كما أنه يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة والسلوك وأن يكون قد نشأ وتربى في المملكة العربية السعودية، لكن قامت وزارة الدفاع المدني بعمل استثناء للأشخاص الذين قد نشأوا خارج المملكة مع والديهم لخدمة المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أن المتقدم يجب أن يكون غير محكوم عليه بجريمة أو متهم بتهمة مخلة بالشرف والسمعة.