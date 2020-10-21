نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الالتحاق بخدمات مكاتب التوظيف في المملكة والمبلغ المستحق عن التوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعدّ مكاتب التوظيف في المملكة إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف، وهو برنامج شراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومكاتب التوظيف، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العلاقة بين الصندوق ومكاتب التوظيف لتقديم خدمات التوظيف للباحثين عن عمل مستوفين شروط الأهلية، ويمكن الالتحاق في شبكة مكاتب التوظيف الأهلية عن طريق التقديم من خلال الخدمات الإلكترونية بموقع الصندوق واستكمال اجراءات التسجيل متى ما كان ذلك متاحاً، حيث يتم إتاحة التسجيل من فترة لأخرى حسب اجراءات العمل.

خدمات مكاتب التوظيف في المملكة

عملية البحث عن وظيفة تعد عملية مشتركة بين الباحث عن عمل ومكتب التوظيف، فيجب على الباحث عن عمل إظهار الرغبة الجادة في الحصول على الوظيفة والعمل على ذلك الهدف بجد واجتهاد، ويتولى المكتب تقديم المشورة والتوجيه في البحث عن الوظيفة المناسبة، و هذا لا يضمن الحصول على وظيفة، خاصة إن كان الباحث عن عمل غير جاد في رغبته للتوظيف.

الخدمات المقدمة من قبل مكاتب التوظيف في المملكة للباحث عن العمل تتمثل في التالي:

مساعدة الباحث عن عمل في كتابة السيرة الذاتية وإعداد المقابلات مع الجهات الموظفة.

الاستشارة الوظيفية وتوفير الفرص الملائمة بناء على مؤهلات الباحث عن العمل وإمكانياته.

متابعة الباحث عن عمل بعد التحاقه بالوظيفة الجديدة.

تقوم مكاتب التوظيف في المملكة بالتواصل مع طالب العمل أسبوعيا ولمدة ثلاثة أشهر؛ للتأكد من نجاح عملية التوظيف ولمعرفة التحديات والصعوبات التي ربّما تواجهه، ومحاولة حلها، ويمكن معرفة اقرب مكتب توظيف من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الموحد 920020301.

متطلبات الباحث عن عمل

يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الباحث عن عمل كما يجب أن يقوم بعدد من المتطلبات مثل:

الاهتمام بعملية المتابعة للوظائف المعروضة في الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للعمل. تزويد المكتب برمز التأكيد لالتحاق الباحث عن العمل في المكتب. ضرورة إحضار الأوراق و البطاقات للإثباتات الشخصية والالتزام بحضور المقابلات الشخصية.ا لتواصل مع مكتب التوظيف حتى بعد الانضمام للعمل، إثبات الحصول على وظيفة.

تقوم مكاتب التوظيف في المملكة عادة بتقديم المساعدة والدعم للفرد حتى حصوله على فرصة العمل المناسبة التي تناسب احتياجاته ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية السابقة، وذلك عن طريق فرص العمل والوظائف المعروضة على الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للعمل، وذلك لمساعدة الباحث عن عمل على تحديد هدفه الوظيفي ، وإرشاده في كتابة السيرة الذاتية الخاصة به، وتدريبه على طرق البحث عن عمل من خلال الموقع، وتوفير فرص عمل بما يتوافق مع إمكانياته وقدراته.

المبلغ المستحق عن التوظيف

إجمالي المبلغ المالي الذي يمكن أن تحققه مكاتب التوظيف في المملكة لكل حالة باحث عن عمل يتم توظيفه، هي 2800 ريال يتم دفعه على دفعات، وذلك وفقاً للإجراءات والعقد الموقع مع صندوق التنمية البشرية، ويتم تقسيم المبلغ المستحق عن التوظيف كما يلي:

المبلغ المستحق عند تحقق التوظيف 800 ريال.

بعد ثلاثة أشهر من التوظيف مبلغ 800 ريال.

بعد ستة أشهر من التوظيف مبلغ 600 ريال.

بعد مرور سنة من التوظيف مبلغ 600 ريال.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة التفاصيل المتعلقة بشأن مكاتب التوظيف في المملكة، وأوضحنا المتطلبات الأساسية اللازمة في الباحث عن عمل، كما ذكرنا المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل مكاتب التوظيف في المملكة لكل شخص يتم توظيفه، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن البرامج المساندة وحالة حافز عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، بعد أن أطلقت الوزارة العديد من مبادرات دعم التوظيف للمواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.