نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب يصل إلي 30.000 ريال ويناسب الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون علي تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب ويكون سهلا للغاية في المملكة العربية السعودية، من خلال برنامج التمويل الشخصي متاح للجميع السعوديين وغير السعوديين داخل أراضي السعودية بتمويل يصل إلي 30.000 ألف ريال سعودي وبدون حاجة إلي تحويل الراتب وتسدد علي أقساط طويلة تصل حتي 24 شهراَ، من خلال تقديم طلب الحصول علي تمويل شخصي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية مع فترة طويلة للسداد ويكون تمويل شخصي بدون كفيل، ويتميز بأنه مطابق مع تعاليم الدين الإسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع إلي مؤسسة النقد العربية السعودية، عبر موقع تسهيل التمويل في أنحاء المملكة العربية السعودية.

مزايا تسهيل التمويل الشخصي

تابعة الشركة المتحدة للتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل هذه الشركة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي، تتميز هذه الشركة عدد مزايا وتوفر العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين متاح للجميع السعوديين وغير السعوديين، ومنها تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويصل التمويل 30.000 ألف ريال سعودي، ويمكنك خيارات سداد كثيرة ومتعددة من بين 24 شهر و36 شهر و60 شهر، يتميز التمويل عند الحصول علي تمويل شخصي بأنه يصل إلي ضعف الراتب الشهري، ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي للمقيم والسعودي وغيرها ،وموافقة فورية علي طلب التمويل وغير معقدة.

شروط التمويل الشخصي لتسهيل داخل السعودية

ألا يقل عمر المتقدم 21 عام. ألا يقل الدخل الشهري عن 5 ألف ريال سعودي. أن يكون مدة الخدمة بالتقديم 3 أشهر، و6 أشهر للمقيم وغيرة داخل أراضي السعودية. توفر المستندات المطلوبة وإحضار الهواية الوطنية للسعوديين، وللمقيمين أحضار جواز السفر.

كيفية الحصول على تسهيل التمويل الشخصي

يمكنك التسجيل عبر موقع الإلكتروني الشركة المتحدة للتمويل تسهيل التمويل الشخصي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتتميز خدمة التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويصل التمويل الشخصي إلى 30.000 ألف ريال سعودي للمواطنين متاح للجميع وبفترة سداد طويلا، وها نحن نوضح لكم برنامج تسهيل التمويل الشخصي كما يلي: